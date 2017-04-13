〈時評〉兩岸之間需要真正的「灰手套」

李明哲案發展至今，看李妻李凈瑜、中介者李俊敏、國台辦、陸委會四者之間的相關表述，可以發現，當前的兩岸關係需要一雙「灰手套」。

「灰手套」不同於「白手套」。「白手套」是前總統李登輝主政時期的創造，用以發展兩岸在官方無法正式接觸時的交往關係，代表機關是海基會，與對岸拿香跟拜的海協會。

當前的兩岸關係，不只陸委會、國台辦之間沒有聯繫，甚至「白手套」間也多是「已讀不回」，更加說明「灰手套」的必要。但「灰手套」的意義不在取代「白手套」，它的功能在於處理兩岸因政治文化不同而產生的民間糾紛，用白話來說，就是「喬」，也就是李俊敏嘗試扮演的角色。

李俊敏的嘗試並未成功，原因之一是他在公開信中的暗示，他得不到李凈瑜的信任，但根據李凈瑜的說法，李俊敏在第一時間並沒有公開亮出他的「信使」身分，這是李俊敏的錯誤之一。

錯誤之二，李俊敏將自己的揣測告知李凈瑜，稱李明哲之所以被捕，很可能是廣東國安單位的好大喜功、業績壓力，李凈瑜對此信以為真，並用此揣測來指責北京，使情況進一步惡化。

錯誤之三，李俊敏擴張了自己得到的授權。根據國台辦的說法，李俊敏被授予的任務，只是轉告李明哲的現狀，並轉交李明哲寫給家人的信件，但李俊敏卻在面對李凈瑜時主動請纓，要求協助營救李明哲。

「灰手套」之所以必要，可以看看兩岸相關機關的處境：陸委會的第一要務是避免兩岸關係繼續向下探底，其次則以救人為先，這和李凈瑜的企圖相左，李凈瑜當然想救人，但更在乎「正義」，只不過，當前的兩岸關係，給不起這樣的「正義」。

大陸國台辦也想維繫兩岸關係、也想息事寧人，但他必須堅守「具有中國特色」的法治立場，一方面強調依法行事，一方面呼籲台灣有關方面，如果「蓄意製造事端」，只會「損害當事人的權益」。

國台辦這個說法遭到李凈瑜的抨擊，批評中國的法治中包含太多的人治，太多的「喬」。只不過，從局外人角度看，這是「中國特色」、中國的現實、中國的法治，恐怕不是李明哲一案所能撼動。

在無法撼動「中國特色」的現狀下，當前的兩岸關係就需要一雙「灰手套」，它必須得到兩岸雙方的認可，必須就事論事，就此而論，李俊敏怪不得李凈瑜，他自己錯估了形勢、錯估了角色。

至於如何適當扮演「灰手套」的角色，建議參考美國人康原（John Kamm）創建的「對話基金會」（The Dui Hua Foundation），康原以一人之力援救諸多大陸民運人士，雖然一度遭到輿論指責，仍堅持至今。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）