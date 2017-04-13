C肝患者換肝後 若無妥善治療 復發率達100%

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣C型肝炎人口將近75萬人，惡化到需換肝的患者逾3百人，但能獲得肝臟移植的病患卻屈指可數，病患好不容易獲得肝臟移植後，若不積極服藥治療，C肝病毒復發率達100%，以往患者移植後使用的干擾素治療，副作用大且療程較長，始終令人卻步，所幸2016年底台灣引進口服新藥，徹底根治C肝終於有望！

高雄醫學大學特聘教授暨哈佛醫學院客座教授余明隆表示，目前Ｃ肝沒有疫苗可預防，Ｃ肝患者即使移植新肝，降低肝衰竭等風險，卻無法完全斬斷C型肝炎的威脅，血液中的Ｃ肝病毒仍可能造成肝臟損傷壞死，五年內再次惡化成肝硬化風險達20%到50%。但是過去無藥可妥善治療的狀況已改變，現在已有治癒率且安全性高的C肝全口服治療新藥可以成功治療寶貴的移植肝臟。

余明隆教授表示，這次高醫總共收治了12名肝移植後C肝患者；其中有八成(10位)在移植前後曾接受干擾素合併雷巴威林治療失敗。而12名C肝患者在使用三種作用機轉小分子口服新藥治療12至24週後，成果數據顯示，治療4週後，約有83%的患者血中偵測不到C型肝炎病毒量；療程結束12週後，全數患者達成持續病毒反應(SVR) ，且於12至24週治療期間，患者無任何嚴重不良反應發生，對腎功能不全者也沒有出現腎臟受損現象，安全性極佳。

余教授提醒患者，雖然目前C型肝炎治癒率大幅提升且安全性佳，但再好的藥也無法百分百保證，安全性及成功率皆可能受到肝炎或肝硬化不同階段而影響，因此建議患者須經由專科醫師判斷，選擇適合的療程及早治療，才能寶貝得來不易的新肝。

C肝小百科：

感染途徑：C型肝炎病毒主要是經由含有血液透過皮膚或粘膜進入體內而傳染。因此與他人共用污染針具、注射器或接受污染之血液、血液製劑、使用滅菌不完全之器械(具)均有可能感染，而與C型肝炎感染者發生性行為、共用沾血之個人器具(如刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板)或經由母子垂直感染方式亦有可能發生感染。

症狀：急性感染後約20-30%患者有臨床症狀，可能出現發燒、疲倦、厭食、隱約腹部不適、噁心、嘔吐或黃疸等相關症狀。疾病嚴重度可從不明顯的症狀到會致命的猛爆性肝炎，甚至約有70%-80%的感染者會演變成為慢性肝炎，更可能進一步演變成肝硬化或肝癌。

如何預防C肝：因病毒性C型肝炎尚無疫苗可接種，只能採取預防措施以避免感染，例如：使用拋棄式注射針具及針灸針具，穿耳洞、刺青工具等需充分消毒滅菌，避免不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為；養成良好個人衛生習慣，不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板；正確全程使用保險套，不從事無保護的性行為。

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補充資料來源：衛生福利部疾病管制署