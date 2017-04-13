西班牙賴甘霖神父 北市首位殊勳歸化國民

(台灣英文新聞/社會組​ 綜合報導) 高齡102歲的西班牙神父賴甘霖，終於完成心願成為臺灣人了!拿到身分證的一刻，賴甘霖感謝幫忙成全這件事的移民署及臺北市政府，他興奮地表示，待在臺灣近50年，自己早已是臺灣人，「在臺灣服事你們，犧牲自己服務別人，讓我一輩子都很快樂」!

平易近人的賴甘霖神父，喜歡大家叫他的綽號「小賴」，他的西班牙文名字是Andrés Diaz de Rábago，1917年10月3日誕生於西班牙西北部的美麗小鎮卡瑞米娜（Caramiñal）。父母是敬忱的天主教徒，所以從小就耳濡目染，醫學院畢業後他進入耶穌會，並以修士的身分取得馬德里大學的醫學博士學位。

準備日後以醫術傳揚天主福音的賴甘霖，於1947年抵達中國大陸，行醫5年後於1952年晉陞鐸品，之後離開中國大陸，前往更需要他的地方，他待過菲律賓10年、東帝汶7年， 培養出諾貝爾和平獎的得主貝羅( Carlos Filipe Ximenes Belo）主教。1969年他來到臺灣，幾十年來在臺大醫學院授課，也探訪病友，無私的給予並熱情的助人，即便沒有在臺大教書後，他還是持續每週到醫院看望病友。

賴甘霖神父年青時便取得醫學博士學位，專長是斷層攝影，運用於脊椎部分的放射線醫學，當時全西班牙只有６部斷層攝影儀器。他於臺灣醫療極度缺乏的時候，出現在這塊土地上，不分臺灣人或外國人都受到他幫忙。本身擁有醫學博士學位，也擁有神學博士學位，他在臺灣期間對於照護病人不遺餘力，對於病人精神的撫慰更是起很大的作用，一如他的姓名一般，是人們心目中的「甘霖」。

曾榮獲總統府頒發三等景星勳章的賴甘霖，在百歲生日時許願希望成為臺灣人，如今完成了心願。移民署長何榮村表示，以往像賴甘霖神父這類「有殊勳於我國的外國人」，僅能向移民署申請外僑永久居留證梅花卡，如要申請身分證需提出放棄國籍的證明文件。目前國籍法已修正「針對外國人符合『有殊勳於我國者』或『由中央目的事業主管機關推薦科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域之高級專業人才，有助中華民國利益』，並經內政部邀請社會公正人士及相關機關共同審核通過者」，免提出喪失原有國籍證明，為此也打開了有特殊重大貢獻及傑出專才留在臺灣的暢通管道。