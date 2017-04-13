台修法禁吃貓狗肉 CNN：重要里程碑

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）立法院11日三讀通過《動物保護法》部分條文修正草案，禁止吃貓狗肉與虐待動物，美國CNN周三報導指出，這是重要的里程碑，報導引述國際動物保護機構的說法，台灣的行動向仍在販售狗肉的中韓兩國釋出訊息。



有線電視新聞網（CNN）報導，立法院院會11日三讀修正通過動物保護法部分條文，對虐待殺害動物者加重刑責，禁吃與禁止販賣貓、狗肉；條文也明定，不得以汽、機車牽引動物，引起國際媒體的重視。



CNN引述全球最大保護動物機構國際人道協會（Humane Society International）媒體部門主任希金斯（Wendy Higgins）的說法，台灣禁止殘酷對待動物的進步立法，是亞洲國家逐漸重視停止販賣狗肉野蠻行為潮流的一部分。



希金斯說，台灣的立法新條文向中國與南韓釋出強烈訊息，這兩個國家至今仍有狗肉交易，數百萬隻狗慘遭殺害。



亞洲動物基金會（Animals Asia Foundation）執行長羅賓遜（Jill Robinson）表示，台灣過去立法僅禁止屠殺與販售狗肉和貓肉，這次修法特別納入禁止消費狗肉，這是好的作法。



羅賓遜指出，中國大陸也逐漸有反對消費狗肉的聲浪。亞洲動物基金會2015年的調查顯示，過半受訪者認為，為吃狗肉和貓肉而殺害動物，應屬非法行為。

未來在台灣，除了恣意虐殺動物可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬以上、200萬以下罰金外，也訂定如食用貓狗，將處5萬以上、25萬以下的罰鍰，並得公布其姓名及照片。這也是亞洲第一個完成立法的國家。