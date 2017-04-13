母親節送禮看這裡！ GLORIA OUTLETS華泰名品城 萬件商品2折起 挑戰最高購物CP值！

迎接春天到來，全台首座國際級美式露天休閒購物村－GLORIA OUTLETS華泰名品城 盛大舉辦專屬節慶『繽紛蝴蝶節』。以空中紫藤花海、七彩蝴蝶、歐式灌木迷宮等藝術裝置，精彩的街藝演出與優質的商品折扣，搶攻機捷通車後人潮。母親節前夕，園區更彙整出萬件適合節慶送禮的商品，2折起的超值優惠，讓孝順的子女能邊逛邊挖寶，找到高CP值精品，送禮時省了銀子、贏了面子！

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示：「這是商場第二年舉辦專屬節慶活動，恰巧遇到母親節檔期。相較於其他百貨的人擠人，Outlet提供寬敞優美的舒適購物環境，除了天天都有好折扣外，也在這波送禮熱潮中，替大家精選出價格比百貨經濟實惠的萬件商品。通常媽媽們都會捨不得子女太破費，也沒有非當季不可的心態。Outlet裡常見的經典常賣款，以及實用款商品反而是首選！去年這時期的業績，就比平常多出20%，今年在二期擴大營運多了65個品牌後，營業額希望能較去年有雙倍的成長幅度。此外，看準這裡龐大的觀光購物人潮，GLORIA OUTLETS華泰名品城 也在日前成為Apple Pay登台後，首波支援顧客使用這項服務的Outlet商場。這不只為國人及外籍旅客帶來莫大的便利性，聰明用卡還能省更多！」

『花現華泰・繽紛蝴蝶節』盛大登場 開啟春夏購物季

『繽紛蝴蝶節』不只能帶給消費者購物上的滿足，更別出心裁於園區內規劃攝影展、創意佈置、街頭表演活動等，讓大家可以賞花賞蝶撿便宜！第一噴水池廣場設有『蝴蝶節童趣仙境』。沒時間去日本欣賞紫藤花海的民眾能在這裡拍照過過乾癮。紅紫相間的紫藤花棚下懸掛著懷錶、茶壺、小禮帽，站在此處拍照，彷彿置身童趣幻想空間，十分夢幻！兩側也展出多幅攝影得獎作品，民眾能藉此『花現華泰』，一覽華泰名品城各角落之美。第二噴水池廣場設有『蝴蝶節趣味迷宮』，小朋友可在歐式灌木叢中大玩捉迷藏。一旁噴水池中的七彩蝴蝶隨著水柱翩翩起舞，為商場染上一層爛漫春意。此外，每逢週末及國定連續假期，都會有4~6組街頭藝人輪番上陣，將園區打造成充滿熱情與活力的桃園小香堤！

除了上述豐富的視覺饗宴外，第二季也將有超過5個品牌，陸續進駐GLORIA OUTLETS華泰名品城。包含義大利時裝品牌“MaxMara”、男士內衣品牌“HOM”、由貝克漢代言的英國男裝品牌”Kent & Curwen”，以及”Candy Crush”糖果店…，讓民眾有更多元的購物新選擇。

母親節送禮新選擇 精選商品 2 折起！ 利用 Apple Pay 聰明消費 最高可享刷卡金 500 元回饋

迎接即將到來的母親節送禮高峰潮，園區內國際精品、家電用品、珠寶飾品、運動休閒品牌等，紛紛祭出2折起優惠備註1。2020 EYEhaus推出原價NT$14,200，特價後只要NT$5,380的MiuMiu太陽眼鏡 (約37折)。精品品牌Roberto Cavalli與JAMEI CHEN推出2折洋裝，讓消費者限時限量搶購。媽咪們最愛的Staub魚造型鑄鐵鍋，原價NT$19,000，特價NT$6,999 (約36折)。國際精品LANVIN與MICHAEL KORS紛紛祭出4到5折的優惠商品、LE CREUSET陶瓷用品4月底前任選3件4折、運動品牌眾多鞋款千元有找，寵愛媽咪一定要趁現在！

此外，2017.4.15～2017.5.15，於GLORIA OUTLETS華泰名品城 使用國泰世華信用卡，透過Apple Pay結帳可享消費滿 6,000元回饋刷卡金100元、18,000元回饋刷卡金300元、30,000元回饋刷卡金500元 (此優惠可與目前Apple Pay優惠內容共享)備註2。如此多重好康，可為聰明消費的民眾省下更多荷包！