愛吃家禽和蛋易得禽流感？ 食藥署：煮熟就沒事

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）天氣漸漸暖和，但月初屏東和雲林地區仍爆出H5N2高病原性禽流感，近日網路也盛傳「常吃雞肉、鴨肉或鵝肉，很容易得到禽流感」，造成民眾恐慌，食藥署表示，遵照不吃生禽及生蛋製品等5大原則，是不會有感染禽流感病毒的危險。

食藥署說明，禽流感是一種發生於家禽間的疾病，藉由病毒傳播。禽流感病毒有許多亞型及變種，目前除了高致病性的A型H5N1以及低致病性的A型H7N9可能感染人類外，大部分的禽流感病毒並不會感染人類。主要的感染個案皆是曾經直接或間接接觸受感染的活禽、死禽或其排泄物而致病，因此養殖場人員或屠宰人員等，必須做好防護及清潔消毒程序，而一般民眾則盡量避免前往禽流感的疫區。

防範禽流感方面，建議民眾應加強個人衛生習慣，並注意食用肉品、蛋類須煮熟；食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）為避免民眾把流感病毒吃下肚，提醒民眾選購或處理禽肉及蛋類時，應注意 5 大原則：