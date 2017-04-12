愛吃家禽和蛋易得禽流感？ 食藥署：煮熟就沒事

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）天氣漸漸暖和，但月初屏東和雲林地區仍爆出H5N2高病原性禽流感，近日網路也盛傳「常吃雞肉、鴨肉或鵝肉，很容易得到禽流感」，造成民眾恐慌，食藥署表示，遵照不吃生禽及生蛋製品等5大原則，是不會有感染禽流感病毒的危險。
食藥署說明，禽流感是一種發生於家禽間的疾病，藉由病毒傳播。禽流感病毒有許多亞型及變種，目前除了高致病性的A型H5N1以及低致病性的A型H7N9可能感染人類外，大部分的禽流感病毒並不會感染人類。主要的感染個案皆是曾經直接或間接接觸受感染的活禽、死禽或其排泄物而致病，因此養殖場人員或屠宰人員等，必須做好防護及清潔消毒程序，而一般民眾則盡量避免前往禽流感的疫區。
防範禽流感方面，建議民眾應加強個人衛生習慣，並注意食用肉品、蛋類須煮熟；食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）為避免民眾把流感病毒吃下肚，提醒民眾選購或處理禽肉及蛋類時，應注意 5 大原則：
- 選購合格標誌產品：不購買違法屠宰的家禽或來路不明的禽類及其製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的禽肉。
- 勤洗手：特別是處理生鮮禽肉與蛋類前後，要記得使用肥皂或洗手乳洗手；另外，如有飼養禽鳥清洗其排泄物時，一定要戴口罩及手套，清潔完畢記得使用肥皂或洗手乳洗淨雙手。
- 生熟食分開處理，器具要清洗乾淨：為了避免交叉污染，生食與熟食要分開貯存，處理生食與熟食應使用不同的刀具、砧板與器具，並且要充分清洗乾淨後再使用，避免交叉污染。
- 禽肉應完全煮熟才食用：民眾烹調禽肉時，內部溫度需要達到 70℃持續 30 分鐘，或者達到 80℃持續 1 分鐘，烹煮至完全熟透，食用「完全煮熟」的禽肉及蛋類，不會有感染禽流感病毒的危險。
- 處理蛋類時應先清洗蛋殼：目前市售的雞蛋可分為散裝蛋與洗選包裝盒蛋兩種，消費者應選購蛋籃有張貼「雞蛋溯源標籤」的散裝蛋品或具 CAS 等產銷履歷標章的洗選包裝盒蛋；另外，由於蛋殼可能會受到禽類糞便的污染，因此要先清洗蛋殼後再烹煮，並避免食用生蛋和半熟的蛋。