長榮空服員染麻疹 共170名接觸者

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾病管制署公布國內今年第5例麻疹確定病例，為長榮空服員，個案4月8日出現發燒、口腔皰疹，9日全身出疹，4月10日就醫，經檢驗於今(12)日確診為麻疹；個案於潛伏期間曾至法國、新加坡、中國大陸北京、杭州及泰國曼谷等地，故研判為境外移入病例。

疾管署表示，個案可傳染期間曾值勤長榮航空4月5日至6日奧地利維也納往泰國BR62班機菁英艙、7日泰國往桃園BR212班機菁英艙共2個航班，為防範疫情擴散，衛生單位已展開防治工作，目前共掌握170名接觸者，包括與個案同住、同班機及就醫時相關接觸者等，預計追蹤觀察至4月28日。

呼籲曾搭乘上述班機菁英艙的民眾請自主健康管理18天（如搭乘4月5日至6日班機，請自主健康管理至4月24日），如出現疑似症狀，請戴上口罩儘速就醫，主動告知醫師相關接觸史；另針對同機外籍乘客，將透過聯繫窗口通知相關國家。

今年截至目前共累計5例麻疹確定病例，均為境外移入。我國鄰近國家中，中國大陸麻疹疫情自去年12月至今年2月病例數有增加趨勢。泰國今年疫情為去年同期的5倍；印尼去年約1,600例，兩國近期皆有移出至他國病例。目前疾管署將中國大陸、印尼、泰國、印度、哈薩克、羅馬尼亞、義大利、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共11國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署提醒，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜往衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；不確定是否曾感染麻疹，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的民眾，前往流行地區前，可至旅遊醫學門診評估疫苗接種需求。另避免帶未滿1歲或未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。

民眾前往流行地區應注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強防護。自流行地區返國如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員，就醫應戴口罩並告知旅遊史。