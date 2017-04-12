中華電信全面調降網際網路互連及光世代電路費率

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 中華電信今(12)日表示，為響應政府加速台灣數位內容及創新產業發展，提升國際Peering訂價評比排名，將配合106年度X值資費調整案，自4月1日起大幅調降網際網路互連頻寬(Private Peering)之批發價格，由314元/Mbps調降為170元/Mbps，降幅高達46%，並提供大客戶折扣，但同步取消免費HiNet多方互連(Public Peering)頻寬，將原有優惠集中反應在調降後之金額，降低各家ISP業者成本支出，以2017年2月各家業者實際頻寬使用情形估算，所有業者成本共節降年約8,000萬元；再者，為扶植小型ISP與新創業者，中華電信提供進駐TWIX之業者，各家均可享有100Mbps免費使用HiNet多方互連頻寬。

中華電信說，此次Private Peering調降政策，不僅可提升國際Peering訂價評比排名，同時可鼓勵國內ISP業者推展網際網路基礎建設，並吸引國內外內容與應用業者共同參與，有助於整體網際網路產業發展、消費者利益及提升國家競爭力，應是三贏政策。而針對未來Private Peering資費之調整，中華電信將循制度化機制，每年參照研究機構Telegeography之亞太地區轉訊平均價格調整費率。藉由費率的調降，降低網際網路服務提供商(ISP)營運成本，以扶植網路內容與應用業者，邁向數位匯流新紀元。

中華電信進一步表示，全力投入寬頻網路的基礎建設，致力於提供用戶速度更快、品質更好、價格更低的寬頻上網服務，自今(106)年4月1日起配合X值資費調整，大幅調降光世代電路6M/2M~100M/40M零售價月租費，降幅在5.01%至5.21%。預計約338萬戶受惠，用戶一年最多可省192~312元，全體用戶一年約受惠新臺幣8.9億元。資費調降後，可促進更多用戶升級至更高速之寬頻上網服務，並有助於國內數位匯流發展，創造民眾與業者雙贏局面。詳情請上中華電信網站查詢。