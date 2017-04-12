臺灣企銀:金吉利美澳外匯定存優惠

臺灣企銀秉持關懷分享的一貫理念，以及全國唯一專業中小企業銀行的使命，特於美國聯準會(FED)今年三月宣布升息1碼之際，順勢調高「金吉利美澳外匯定期存款優惠」的優惠利率及新增三個月定存優惠，以滿足社會大眾積極擁抱美元的期待。

客戶臨櫃以「新臺幣結購美金存款」或他行「外幣匯入匯款(含匯入外幣幣轉)」辦理DBU及OBU單筆達美金5千元(含)以上之定存，美元優惠利率：3個月年利率1.15%、6個月年利率1.40%、1年期年利率1.40%；自該行3個月(含)以上新臺幣定存中途解約轉存單筆美金3千元(含)者，限新臺幣儲存期間已逾1個月定存中途解約者，該筆新臺幣定存中途解約利息不打折，新台幣定存轉存美元優惠利率3個月年利率1.25%、6個月年利率1.50%、1年期年利率1.50%。

該行目前在澳洲地區深耕多年，雪梨、布里斯本設有營業據點，該行表示，近年來澳洲經濟成長有目共睹，幣值穩定，澳幣不失為攻守兼備的首選，加上國人赴 澳留學打工風潮，提供有澳幣資金需求的廠商及社會大眾，精心規劃澳幣優惠利率方案，提供美元以外的優質理財選擇。

臨櫃以「新臺幣結購澳幣存款」或他行「外幣匯入匯款(含匯入外幣幣轉)」辦理DBU及OBU單筆達澳幣5千元(含)以上之定存，澳幣優惠利率：6個月期定存年利率2.05%、1年期定存年利率2.10%；自該行3個月(含)以上新臺幣定存中途解約轉存單筆澳幣3千元(含)者，限新臺幣儲存期間已逾1個月定存中途解約者，該筆新臺幣定存中途解約利息不打折，新台幣定存轉存澳幣優惠利率6個月年利率2.10%、1年期年利率2.15% 。

活動期間至106年6月30日止，匯入外幣承做本專案定存，還可享有匯入款手續費減免優惠。

竭誠歡迎對美金及澳幣存款有興趣投資之客戶洽詢該行各營業單位辦理。該行網址http://www.tbb.com.tw