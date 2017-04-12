「服務papa走」4月前進新莊服務新住民

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 新北市政府教育局國際多元服務櫃檯自2008年開辦以來，將近十年的時光，不間斷地服務新北市新住民朋友，為深入該市29區，持續推出「服務papa走」外展式服務， 4月份緊鑼密鼓地舉辦三場，今(12)日在新莊區戶政事務所展開，4月19日將開拔到石門區公所，而4月26日則在林口區公所開講，讓新住民朋友可以就近參加活動，瞭解相關服務訊息。

這次的活動特別宣傳「好孕包好康-新住民幸福家庭計畫」，是新北市政府針對已婚尚未懷第一胎的夫妻，提供婚後孕前檢查補助，忠孝扶輪社加碼補助符合婚後孕前條件之新住民婦女，亦可免費進行甲狀腺激素和紅斑性狼瘡等2項孕前篩檢，貼心關懷新住民朋友。

今日在新莊戶政事務所，有兩位來臺不到1個月的新住民朋友，也來到現場，其中住在新莊區的柯先生陪著越南籍妻子陳氏深來參加，因為剛來臺對中文還不熟悉，陳小姐很害羞不太敢出門，柯先生知道「服務papa走」的活動訊息，帶著妻子一起參與，希望可以藉由這個活動瞭解新住民學中文及相關課程的訊息，也能學習移民居留的相關法規，並且藉由現場翻譯人員傳達新住民朋友分享的在臺生活點滴，覺得能幫助妻子更快融入臺灣的生活，鼓勵妻子走入人群，感受社會的和善及溫暖。

教育局林局長奕華表示，106年「服務papa走」外展式服務足跡遍及新北市29區，讓各地區都能享有服務機會，並首度結合學校、衛生所及戶政事務所等單位，整合市府新住民相關福利措施及宣導相關資訊，讓新住民朋友與民眾同步吸取新知。