期交所盤後交易制度「看影片、拿獎金」 3月份抽獎中獎名單出爐

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導) 臺灣期貨交易所（以下稱期交所）今(12)日表示，期交所預計於今(2017)年5月推出盤後交易制度，並自3月1日舉辦之盤後交易制度「看影片、拿獎金」有獎徵答活動。在民眾踴躍參與下，3月份上網答題人數突破3萬5千人次，使即將上線之期貨市場盤後交易制度廣為市場所知。在律師的見證下，第1次的抽獎活動在3月份抽出方○秋等30位幸運得主，得獎名單已公告於期交所網站。

期交所說，這次的活動自3月1日開始，持續舉辦至5月31日止，只要年滿20歲且持有本國籍身分證之自然人均可參加，民眾只要上期交所網站觀看盤後交易制度宣導影片並完成答題者，即可獲得抽獎機會。而每月活動結束後，依當月抽獎序號抽出30個得獎者，每名可獲得新台幣1,000元，活動期間共計3次抽獎。

期交所進一步的表示，為提升我國期貨市場之國際競爭力及市場長遠發展，積極協同期貨業者共同宣導我國期貨市場盤後交易平台，盤後交易預計於5月上線，屆時交易時間延長至隔日凌晨5 點，交易時段與歐美市場一般交易時間接軌，為國內外交易人提供完善避險管道及更多交易機會。

期交所說，為使民眾了解盤後交易制度，進而善用盤後交易時段交易，期交所舉辦之「看影片、拿獎金」有獎徵答活動共有3次抽獎，第1次的抽獎名單出爐後，尚有2次抽獎機會，共60個得獎名額，機會難得，請民眾把握機會，挑戰次數越多，中獎機會就越高！活動詳情請至期交所網站(www.taifex.com.tw)查詢。