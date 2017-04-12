歡慶母親節 富邦卡友獨享餐廳優先預訂、百貨購物雙重優惠！

母親節即將到來，台北富邦銀行為慰勞媽咪一年來的辛勞，貼心推出母親節刷卡雙重優惠。除了全台各大指定百貨刷卡優惠活動，最低消費5,000元即可獲得100元禮券回饋，刷越多回饋越多，單筆分期滿1萬再送100元，即日起~4/21前，富邦卡友享EZTABLE網站及APP「優先預訂」母親節餐廳權益；線上刷卡預付還可享3%折扣及最高5%EZCASH點數回饋，讓您與媽咪歡慶佳節享優惠！

台北富邦銀行表示，餐飲消費一直都名列信用卡消費前幾名，因此自2009年起北富銀就推出「富邦食神幫」卡友專屬優惠，提供台灣頭到台灣尾眾多特約美食優惠，受到廣大卡友的歡迎。去年10月再將優惠從實體餐廳拓展至線上訂位平台EZTABLE，短短半年來已有近2萬卡友透過EZTABLE線上預訂預付餐飲消費，享受北富銀提供的專屬美食優惠。母親節期間，各大知名餐廳總是一位難求，而為了幫媽咪挑選禮物，百貨購物優惠也是不可少，北富銀體貼卡友的需求，特別針對這兩部分提供專屬優惠。

在餐廳美食部分，北富銀率先與EZTABLE合作，提供卡友獨家優惠－母親節指定餐廳「優先預訂」！即日起至4/21前，富邦卡友不僅可透過EZTABLE搶先預訂全台知名美食餐廳，如寒舍艾美探索廚房、美福大飯店GMT 歐陸餐廳、隨意鳥地方101高空餐廳、Lawry's牛肋排餐廳等，使用富邦信用卡預付餐費還可再享三重優惠：第一重：富邦卡友獨家3%折扣(限量2000名；若刷富邦數位生活卡還可再享2%刷卡金回饋)；第二重：最高5%EZCASH的回饋點數；第三重：成功預訂預付還享有餐廳限量提供的優惠價及贈禮。讓您輕輕鬆鬆與最愛的媽咪同享美食歡度佳節，不用跟大家擠破頭！

在百貨購物優惠上，台北富邦銀行也與全台30家百貨公司合作，於母親節活動期間祭出刷卡滿額及單筆分期加碼禮！本次北富銀大放送，全數以卡友最愛的回饋方式－百貨禮券為主。以富邦合作之聯名百貨來說(台中廣三SOGO、台茂購物中心)，即日起～5/15止，富邦卡友到台中廣三SOGO百貨消費，刷滿5,000元(持聯名卡)/ 6,000元(任何富邦卡)就送100元，單筆分期滿萬再送100元。若刷「富邦富利生活卡」還可享5倍紅利，累積點數超快速(20元就有5點紅利積點)，幫卡友輕鬆為媽咪挑選貼心好禮！

相關富邦信用卡母親節餐廳預訂及百貨刷卡雙重優惠，請查詢：

優惠一：「富邦食神幫」-- EZTABLE母親節餐廳優先預訂優惠

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優惠二：富邦信用卡百貨刷卡優惠

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