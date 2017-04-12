櫃買中心赴越南推動海外企業來台上(興)櫃

櫃買中心為推動海外優質企業來台上櫃，於2017年4月11日與國泰證券股份有限公司、勤業眾信聯合會計師事務所及理律法律事務所共同舉辦「台灣資本市場交流晚宴」，計有33家越南企業、60餘位企業主與高階經理人與會。

櫃買中心蘇郁卿總經理致詞時表示，這次實地拜訪越南台商，發現當地台商企業經營有成，在亞洲各地多有佈局，但將研發及高附加價值之生產營運活動留在台灣，令人感動，期望台商可經由台灣資本市場與台灣作更深連結，櫃買中心可作為海外台商的後盾，鼓勵事業有成的台商透過櫃買市場，藉由多元籌資管道以加速企業發展。截至2017年3月底，734家上櫃公司中有9家來自東南亞地區，包括新加坡、泰國及馬來西亞等地，期許不久的將來也能看到來自越南的優質台商成為櫃買家族的一員，櫃買中心亦將秉持服務的精神，在兼顧投資人保護及企業便捷籌資的原則下，持續協助企業發展。

隨後，駐胡志明市台北經濟文化辦事處梁光中處長致詞時表示，越南是我國在東協投資最多的國家，來自台灣的資金佔越南外資投資總額35%，許多台商企業發展已具一定規模，而台灣資本市場運作健全，鼓勵越南台商連結台灣資本市場，進而強化人才、資金及技術等面向，以立足台灣、放眼全球；胡志明市台灣商會鄭文忠會長致詞時表示，鼓勵海外台商根留台灣，並善用台灣資本市場資源。

櫃買中心此行亦實地拜訪當地從事鞋材相關產品、印刷及紡織等企業，以瞭解當地台商企業發展現況，並提供相關協助。