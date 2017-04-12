美航母北上朝鮮半島 傳日自衛隊將加入艦隊

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）隨著北韓飛彈問題逐漸升溫，除了美國派遣航空母艦至周圍巡弋外，覺得受到北韓威脅的東北亞鄰國—日本，也決定可能在未來指派軍艦與美軍「同行」。

《路透社》與日本《共同通訊社》(Kyodo News)取得相同的匿名來源，指稱一旦美國卡爾·文森號航空母艦(USS Carl Vinson)率領的戰鬥航母群抵達東海後，日本將會從海上自衛隊調派數艘驅逐艦，加入美國艦隊的行列，對頻繁發射飛彈挑釁鄰國的北韓示威。

分析師指出，日本在川習會後突然決定派出軍艦，很有可能是為了回應中國國家主席習近平所提出，希望能和平解決北韓問題的提議。

川習會後，美國總統川普在推特上推文表示，北韓正在努力挑事端，在這樣的情況下，如果中國願意「協助解決」，那自然是再好不過，只是，如果中國堅持置身事外，那美國可以「自己來」，對中國的暗示已經不言而喻。

美國在北韓問題上對中國施加壓力，要求中國確保北韓盡快放棄核武計畫，然而，央視(CCTV)引述習近平的發言，表示中國對於朝鮮半島的非核化十分重視，且一直以來皆致力於維持半島的和平與穩定，在面對北朝鮮的問題上，中國仍然希望能藉由和平的談話解決問題。

在另一則推特中，川普直言，如果中國能「妥善處理北韓問題」，中美之間的貿易「就會有更多發展空間」，且對中國而言，「貿易條件會更有利」，這已經不是暗示，而是明擺著告訴中國，中美之間不只是外交關係會與北韓問題息息相關，經濟關係也會受到影響。

美國的卡爾·文森航母打擊群原本是要派往澳洲進行「睦鄰之旅」，但是在北韓無視國際警告，再加上北韓國父金日成的105歲冥誕、朝鮮人民軍建軍85年紀念日在即，可能會試射更多飛彈「宣揚國威」的情況下，現在航母已經往北轉向，預計通過新加坡前往朝鮮半島，以因應可能發生的各種狀況。

根據消息來源，一些自衛隊軍官已經知道這次軍事合作計畫的全貌，另一些則被告知了大略的內容，不過報導出來後，自衛隊並沒有發表評論。

美國熟知東北亞關係的外交人員指出，雖然美國態度似乎漸趨強硬，高喊「不惜一戰」，在美國政府尚未通知美僑撤離的情況下，戰爭的可能性仍然很低。