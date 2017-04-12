Milky Cookie貝果店遭查獲逾期原料 黃芥末醬前年過期

(台灣英文新聞／朱明珠 台北報導)位於台北市辛亥路、捷運台電大樓站附近標榜每日現做的知名烘焙業者Milky Cookie（古吉食尚有限公司），被北市衛生局查獲店內存有４項逾期烘焙原料，經調查違規屬實，臺北市衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條及44條，處分Milky Cookie新臺幣9萬元罰鍰。

北市衛生局接獲民眾檢舉於106年4月10日派員查察Milky Cookie使用及貯存逾期原料情形，現場發現製造場所貯放4項逾期烘焙原料，所有逾期原料已現場封存不得使用。逾期原料分別是：「水手牌特級強力粉22kg，已拆封和未拆封各1包，有限日期分別是：今年1月和3月、「水手牌蛋糕粉22kg，已拆封和未拆封各1包，有限日期分別是：2月和3月、「亨氏黃芥末醬已拆封1罐，有效日期是2015年底，已逾期、「墨西哥玉米餅調味粉已拆封1包，有效日期去年8月)」。

Milky Cookie則表示水手牌特級強力粉及水手牌蛋糕粉用來製作餅乾，並沒有在菜單上，有訂單才會提供；墨西哥玉米餅調味粉及亨氏黃芥末醬逾期，係因員工未確實查核日期所致。惟衛生局查獲現場貯存4項過期原料且分別有拆封及未拆封情形，顯有不當使用。

另外，北市衛生局也發現該公司有4項食品衛生缺失：1.員工未戴工作衣帽 2.員工未做體檢 3.烤箱油污4.麵粉類(食材)未離地放置，已依違反食品安全衛生管理法第8條規定，要求該公司於4月13日前改善完成。