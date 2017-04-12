集結金鐘夢幻卡司 以經典文學重現大時代下台灣記憶

(台灣英文新聞/藝文組​ 綜合報導) 文化部繼去年推出《閱讀時光》十部雋永經典文學改編的戲劇影片後，引起廣大迴響，今年再次啟動《閱讀時光Π》計劃，將作家吳濁流〈先生媽〉、王禎和〈玫瑰玫瑰我愛你〉、王定國〈妖精〉、李維菁〈生活是甜蜜〉改編為戲劇影片，每部75分鐘，由導演溫知儀、洪于茹、謝定瑜、李志薔執導，將於4月16日起每週日晚間十點在臺灣電視臺播出。

《閱讀時光Π》集結金鐘夢幻卡司，內容取材四部文學作品各個獨具魅力，包括使用喜劇手法拍攝，以美軍駐臺時期為故事背景的〈玫瑰玫瑰我愛你〉由演員謝祖武、蔡振南、謝麗金等人詮釋，在喧鬧中體驗當年美援時期的苦悶現實，帶領觀眾從戲謔看見包容；觸探人情炎涼的〈妖精〉找來實力派演員趙擎、姚坤君、曹晏豪主演，透過感情故事，帶領觀眾透視人間的墮落、昇華與恩怨情仇；以寫實手法拍攝呈現的〈生活是甜蜜〉則由演員楊謹華、高英軒、福地佑介、許乃涵演繹，作者運用藝術評論隱喻男女關係，將帶領觀眾從藝術與愛情間透視一個女人的際遇，看到整個時代的風起雲湧；以日據時期為背景的〈先生媽〉由重量級演員梅芳、李李仁主演，描寫一位熱衷於響應「皇民化」、崇仰日本文化的知識分子與母親間的衝突，透過此文本的改編與影片播出，讓更多年輕人了解外來文化對臺灣所產生的價值觀衝擊與其深遠的影響。

文化部表示，《閱讀時光》系列是向臺灣文學作家致敬的系列影集，目的是讓文字化作影像融入普羅大眾的日常，要透過影像把閱讀人口找回來；此外，因應以內容及智慧財產權的多元型態開發衍生性創作及加值運用的發展趨勢，文化部將於下半年推出版與影視跨產業媒合會，將我國優秀的文本導入電影、電視拍攝、動漫畫設計素材，期待透過出版跨界應用的強化，與動漫畫、遊戲產業及影視音產業的串連，讓出版業成為臺灣文創強而有力的故事後勤。《閱讀時光Π》系列影片將於4月16日起每週日晚間十點在臺灣電視台播出，此外包括台視綜合台、客家電視台及東森綜合台等頻道也能欣賞到《閱讀時光Π》精彩的系列作品。