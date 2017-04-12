2017福隆國際沙雕藝術季 十年有城

「福隆國際沙雕藝術季」2017年正式邁入第10屆，今年邀請來自13國22位沙雕師共襄盛舉，激盪創作火花，將於5月6日至7月9日盛大展開。為凸顯福隆沙雕國際藝術季十週年盛會，因此以「福隆金沙 十年有城」為沙雕主題，透過沙雕師高超精湛的工藝技術，打造出一座高達13公尺的大型奇幻金沙城堡，及一座10歲小女孩打開睡前童話書的沙雕夢想隧道，堪稱歷年之最。同時，主辦單位也推出許多優惠，今年度滿10歲的小朋友於活動期間可免費入園參觀。

由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與麗寶機構福容大飯店共同主辦的「2017福隆國際沙雕藝術季」於今日(4月12日)下午2時在交通部觀光局旅遊服務中心舉行記者會，由行動沙雕表演藝術者透過舞蹈劇表演揭開今年度「華麗沙雕噴泉、巴洛克天使雕塑、千年樹婆婆的指引」……等沙雕創作主題；臺灣觀光代言人喔熊組長也來到現場，宣告福隆沙雕盛會即將熱鬧登場。

13國沙雕藝術家刻畫金沙世界

福隆的黃金沙灘因得天獨厚的柔軟細緻沙質、加水後可塑性佳、易膠著，受世界沙雕協會評鑑為全臺灣最適合沙雕的空間場域，深獲國際沙雕師讚許。

今年活動特別邀請來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、荷蘭、義大利、韓國、日本、拉脫維亞、烏克蘭、印度、秘魯、中國等13國共22位沙雕師來台進行國際邀請賽，自4月6日起陸續抵達福隆沙灘進行創作。本次國際沙雕賽以英雄為主題，將由20座英雄沙雕圍繞著高達13公尺的大型城堡，象徵英雄守護城堡，超高的沙雕作品更是展示出國際沙雕師高超的技藝。

慶十年有成 福隆沙雕好康滿滿

為感謝10年以來廣大遊客的支持，主辦單位特於5月6日活動開幕式當日上午8點起，提供前1000名遊客免費入場的措施，12點開始，另於會場服務台準備1000份紀念禮發放，遊客只要打卡上傳個人臉書或至東北角之友FB粉絲團按讚加入即可獲得。此外，加碼推出，只要出生月日中有數字「10」者(如10月、10日，依身分證明文件為準)，可於現場參加抽獎，有機會抽中7-11超商百元禮券。

活動期間只要持5月6日至7月9日所購買的入場電子發票存根聯，至21家特約商家消費即可享有好康優惠! 或到福容大飯店福隆店享海洋溫泉8折，中、西餐廳用餐9折優惠等多項大禮。

今年度為讓遊客體驗沙雕創作的樂趣，特別邀請沙雕藝術家丁元茜老師於活動期間進行2場次(5月20日及6月17日)沙雕教學觀摩，讓遊客認識沙雕藝術，學習雕沙技巧。

交通接駁 福隆沙雕輕鬆玩搭

交通運輸部分，建議遊客多多搭乘台鐵各級列車至福隆火車站，步行約5分鐘即可抵達活動現場；或自行開車前往主辦單位規劃的4個接駁點(鹽寮海濱公園－龍門(運動公園)－龍門露營區停車場－福隆遊客中心)，搭乘免費接駁車前往現場，接駁車於活動期間例假日行駛，上午10時至下午6時(每1小時1班)，請遊客多加利用。相關活動資訊可洽福隆遊客中心02-24991210或上活動官網（http://events.necoast-nsa.gov.tw/sandart17）；另外，「東北角之友」臉書粉絲團將於4月起陸續推出有獎徵答抽獎活動，歡迎民眾上網參加。