神奇麥蘆卡蜂蜜盜版猖獗 紐西蘭政府推「驗證方法」

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）紐西蘭的麥蘆卡蜂蜜(Manuka)是當地原住民傳統的醫療聖品，由於據說擁有神奇的療效，在全世界引發熱潮，然而由於偽品猖獗，紐西蘭政府在近日發起了「對抗盜版」的行動。

歷經三年的採樣，並分析了市面上超過800種蜂蜜後，紐西蘭基層產業部(MPI, New Zealand’s ministry of primary industries)正式推出驗證的科學方法，確認該蜂蜜必須含有4種化學物質和一個DNA標記，才有資格被稱為真正的麥蘆卡蜂蜜。

市面上蜂蜜這麼多，麥蘆卡蜂蜜到底何德何能，可以讓一國政府為此大費周章呢？

麥蘆卡蜂蜜含有一種被稱為「麥蘆卡獨特因子」(UMF，簡稱為獨麥素)的成分，傳說含有特殊療效，因此商人大肆宣傳，甚至將其註冊成商標，成立紐西蘭獨麥素認證聯盟(UMFHA)，炒作起來的麥蘆卡蜂蜜在英國甚至曾經達到327英鎊一罐的天價，如此更吸引商人推出假貨，以更低的成本賺取暴利。

2013年的一份調查顯示，2013年真正麥蘆卡蜂蜜的年產量僅1700噸，但是全球以麥蘆卡蜂蜜為名銷出的蜂蜜竟然接近10倍，高達1萬噸，因此，在假貨充斥市面的況下，消費者開始擔心自己會買到假貨，除了花了冤枉錢之外，也害怕會吃進不健康的成分，導致對麥蘆卡蜂蜜的信任度大幅下降，紐西蘭政府這次的舉動，除了是為了杜絕假貨外，也希望藉此重拾消費者對麥蘆卡蜂蜜的信心，

而會因為消費者信心下降受到影響的UMFHA動作更是迅速，早在今(2017)年一月，就宣佈已經與英國食物與環境研究中心(FERA)合作，共同開發出一個能辨識麥蘆卡蜂蜜的系統。

MPI的負責人Bryan Wilson指出，在全球麥蘆卡蜂蜜的真實性受到質疑之際，國外立法者與消費者是否信任紐西蘭以國家身份發出的認證，是至關重要的大事，如果沒有這些人的信任，將會重創紐西蘭的蜂蜜產業。

在2010年，純正麥蘆卡蜂蜜的價格大約才一公斤37.5紐幣(約為800台幣)，六年後的今天，卻已經飆高到一公斤100紐幣，而在未來的幾年，紐西蘭出國到英國、中國和其他國家的麥蘆卡蜂蜜，貿易額甚至可以高達4億紐幣，潛力驚人。

然而，除了盜版蜂蜜的衝擊外，蜂巢、蜜蜂失竊，還有對蜂蜜下毒等惡意破壞的行為，仍然嚴重影響紐西蘭蜂農的生計。去年下半年，光是紐西蘭警方登記在案的蜜蜂、蜂蜜失竊相關案件就超過400起，類似的行為如果持續發生，將持續影響這種神奇蜂蜜的國際市價。