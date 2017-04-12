隱藏52年的好滋味 國賓冷凍牛肉麵正式上市

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）牛肉麵算是台灣極具代表性的國民美食，同時也深受外國人士的喜愛，擁有52年歷史的國賓飯店特別推出牛肉麵冷凍商品，為的是迎合現代人生活忙碌，飲食上要求簡便但不失美味的需求。

國賓的川味牛肉麵以往隱藏菜單，除非是老饕特別要求，否則外界難聞其香，而如今國賓以冷凍商品方式推出市場，根據經濟部的食品產業年鑑資料顯示，2015年國內冷凍食品總產值高達621億元，每人一年平均可以吃掉16公斤的冷凍食品，在全世界高居15名，顯見在工時長的台灣，便捷烹調方便食用的特性深受民眾歡迎。

國賓大飯店川菜廳主廚徐鳳欽光湯底及醬包的製作就融合40種以上配方，耗時超過10小時才燉煮完成。湯底部分，一鍋選用牛大骨及老母雞文火精燉8小時；另一鍋嚴選略帶筋的鮮嫩澳洲牛腱，另搭配牛筋、牛肉，與六種中藥材及多種辛香料一起燉煮，且完全無添加味精，滷汁慢慢燉進切塊的腱子肉裡，最後將兩鍋湯汁以1:1融合成香濃不嗆辣的原汁湯頭。

為了市場區隔，國賓牛肉麵特別附上「黃金秘製醬包｣，在烹調中能依喜好加入適量醬料，湯頭立刻升級香辣帶勁。「黃金秘製醬包｣以牛油為基底，將桂皮、八角、草果、等多樣辛香料，文火煉油將調味料味道融進牛油，製成牛肉紅油。為了讓食材入味得恰到好處，再將所有十多種調味食材打碎，加入先前製作的牛肉紅油及有天下第一醬美譽的郫縣豆瓣醬，最後加入一帖「秘製中藥粉｣，內含12種中藥材提升湯頭甜度，產生自然回味的甘醇。