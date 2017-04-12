聯航暴力強拖乘客血濺下機　股價跌周二市值縮水10億美元

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）美國聯合航空9日強行將一名亞裔乘客拖下飛機，導致他臉部受傷出血，引發全球公憤，航空競爭對手公司也趁機發文狠酸聯航的客戶服務。11日聯航母公司聯合大陸控股公司股價一度重挫逾4%，市值縮水10億美元。​

聯合航空（United Airlines）9日晚間一架班機在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）等待起飛時，為了空出機位，讓4名機組人員搭乘前往肯塔基州路易斯市（Louisville），隨機要求四位乘客下機，一位亞裔乘客拒絕後，遭警衛強行拉下機，導致他的臉部受傷出血，畫面傳上網路後引發公憤。

執行長穆尼奧斯11日明確的道歉，並且承諾將詳細檢討聯航的作業方式。

聯航品牌公關危機已不是第一遭，2009年在芝加哥的歐海爾機場，加拿大歌手戴夫．卡洛，他的名牌Taylor吉他被拒帶進客艙，只能拖運，結果他親眼見到吉他被地勤人員狠摔，被摔壞後花了一年向聯航索賠未果，客服人員也一直互踢皮球，最後被直接拒絕賠償，失望之餘卡洛編寫了一首「聯航摔壞吉他」（United Breaks Guitars），在YouTube獲得超高點閱，樂團也一炮而紅。卡洛的歌曲讓許多曾有類似經驗民眾上網抱怨，聯航頓時惡名昭彰，也連累股價下跌。卡洛那把被摔斷頭的吉他的修繕費估計將近台幣四萬元。

今年3月，聯航才拒絕二名年輕女子搭機，只是因為她們身著內搭褲（leggings），航空公司要求她們換裝，或再搭上外罩洋裝才能上機，事後引發討論與批評。

回到這周的聯航強拖乘客下機事件，其競爭對手很快地在社群媒體微妙做出回應，暗諷聯航不友善舉措。阿聯酋航空（Emirates Airlines）發表了1支30秒的廣告，開頭便回應聯航執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）的評論，「根據世界上最大的旅遊網站Tripadvisor，我們不僅是一家真正的航空公司，我們是最好的航空公司。」影片最後還寫著「翱遊天際，友善體驗...這次是真的」（Fly the friendly skies... this time for real），「翱遊天際，友善體驗」正是聯合航空的標語。

Fly the friendly skies with a real airline. pic.twitter.com/wE5C5n6Lvn — Emirates airline (@emirates) 2017年4月11日

皇家約旦航空（Royal Jordanian）則是在禁菸的標示中語帶雙關的表示「我們在機上嚴禁拖運行李」（drags on our flights are strictly prohibited），網友立刻看出文中的「drag」有什麼涵義，直呼「太有創意了」。

另外，網路上也流傳著一則美國西南航空公司（Southwest Airlines）的標語，「我們只打競爭對手，而不是打你」（We beat the competition. Not you.），同樣引發網友熱烈迴響。

美國脫口秀節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）也拍了一段影片諷刺聯航，在網路上瘋傳。這段仿聯航宣傳影片中的空姐表示：「只要你們乖乖遵照我們的指示，這樣就不會有問題，是吧?!」、「如果你找我們麻煩，我們會把你拖下飛機，如果你這麼做，我們對你絕不會客氣，（舉起食指虎）會往你臉猛K」。