聯航暴力強拖乘客血濺下機　股價跌周二市值縮水10億美元

(台灣英文新聞/國際組綜合報導)美國聯合航空9日強行將一名亞裔乘客拖下飛機,導致他臉部受傷出血,引發全球公憤,航空競爭對手公司也趁機發文狠酸聯航的客戶服務。11日聯航母公司聯合大陸控股公司股價一度重挫逾4%,市值縮水10億美元。​

聯合航空(United Airlines)9日晚間一架班機在芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)等待起飛時,為了空出機位,讓4名機組人員搭乘前往肯塔基州路易斯市(Louisville),隨機要求四位乘客下機,一位亞裔乘客拒絕後,遭警衛強行拉下機,導致他的臉部受傷出血,畫面傳上網路後引發公憤。

執行長穆尼奧斯11日明確的道歉,並且承諾將詳細檢討聯航的作業方式。

聯航品牌公關危機已不是第一遭,2009年在芝加哥的歐海爾機場,加拿大歌手戴夫.卡洛,他的名牌Taylor吉他被拒帶進客艙,只能拖運,結果他親眼見到吉他被地勤人員狠摔,被摔壞後花了一年向聯航索賠未果,客服人員也一直互踢皮球,最後被直接拒絕賠償,失望之餘卡洛編寫了一首「聯航摔壞吉他」(United Breaks Guitars),在YouTube獲得超高點閱,樂團也一炮而紅。卡洛的歌曲讓許多曾有類似經驗民眾上網抱怨,聯航頓時惡名昭彰,也連累股價下跌。卡洛那把被摔斷頭的吉他的修繕費估計將近台幣四萬元。

今年3月,聯航才拒絕二名年輕女子搭機,只是因為她們身著內搭褲(leggings),航空公司要求她們換裝,或再搭上外罩洋裝才能上機,事後引發討論與批評。

回到這周的聯航強拖乘客下機事件,其競爭對手很快地在社群媒體微妙做出回應,暗諷聯航不友善舉措。阿聯酋航空(Emirates Airlines)發表了1支30秒的廣告,開頭便回應聯航執行長穆尼奧斯(Oscar Munoz)的評論,「根據世界上最大的旅遊網站Tripadvisor,我們不僅是一家真正的航空公司,我們是最好的航空公司。」影片最後還寫著「翱遊天際,友善體驗...這次是真的」(Fly the friendly skies... this time for real),「翱遊天際,友善體驗」正是聯合航空的標語。

Fly the friendly skies with a real airline. pic.twitter.com/wE5C5n6Lvn — Emirates airline (@emirates) 2017年4月11日

皇家約旦航空(Royal Jordanian)則是在禁菸的標示中語帶雙關的表示「我們在機上嚴禁拖運行李」(drags on our flights are strictly prohibited),網友立刻看出文中的「drag」有什麼涵義,直呼「太有創意了」。

另外,網路上也流傳著一則美國西南航空公司(Southwest Airlines)的標語,「我們只打競爭對手,而不是打你」(We beat the competition. Not you.),同樣引發網友熱烈迴響。

美國脫口秀節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)也拍了一段影片諷刺聯航,在網路上瘋傳。這段仿聯航宣傳影片中的空姐表示:「只要你們乖乖遵照我們的指示,這樣就不會有問題,是吧?!」、「如果你找我們麻煩,我們會把你拖下飛機,如果你這麼做,我們對你絕不會客氣,(舉起食指虎)會往你臉猛K」。