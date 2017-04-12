文化部與勞動部達共識 放寬外國藝術工作者申請來台許可

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 綜合報導) 針對近日演藝團體反映，申請外國人來台的工作許可困難重重，文化部今(11)日表示，已積極與勞動部合作協助相關演藝團隊排除申請許可的障礙，也與勞動部達成行政機關共識，儘速放寬外國藝術及演藝工作人員來台的工作項目及對象範圍。

今年2月，自然而然劇團舉辦「走讀波蘭百年」計畫，邀請波蘭著名劇作家瓦恰克來台，劇團最初依外國人就服法申請F類「藝術及演藝工作」工作許可，勞動部卻以「劇作家沒演出」駁回，並改以A類「專門性或技術性工作」申請。

然而外籍專才申請A類工作許可時，雇主資本額須達500萬、平均年營業額須達1000萬，「走讀波蘭百年」計畫最後因違規遭北市勞動局開罰，並限制瓦恰克來台。差事劇團申請韓國導演及舞台設計來台指導，亦因為資本額不足500萬，遭勞動部要求補繳證明，被劇團團長鍾喬怒批「用金錢衡量文化」。

文化部說，文化部與勞動部已積極合作協助演藝團隊個案，包括「自然而然」劇團日前申請波蘭劇作家來台辦理工作坊個案，經兩部會商，決定將工作坊、講座等活動列入藝術工作範疇。另針對差事劇團近日申請韓國導演及舞台設計來台個案，勞動部與文化部已予以協助，應可望順利取得工作許可。

文化部表示，為因應藝術生態多元發展，蒐集更多交流樣態，將於本週起陸續舉辦藝術團體申請外國藝術及演藝工作人員來台工作樣態諮詢會議，就藝術團體目前所遭遇之困境，聽取各界意見，作為後續與勞動部協商修正審查法制作業的依據。