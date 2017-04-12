駐日台灣文化中心展出「台灣原住民族紋飾印象之美」

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）駐日台灣文化中心即日起展出由順益台灣原住民博物館策劃«台灣原住民族紋飾印象之美»展覽，展期至6月7日止。7日開幕邀請台灣新世紀文化藝術團表演原住民族歌舞，及日本國立民族學博物館野林厚志教授赴日演講。順益台灣原住民博物館為台灣第一座以原住民為主題的私人博物館，致力於台灣原住民族文物蒐藏、保存、研究，也藉由多樣化的教育活動，推廣台灣原住民族文化。

駐日台灣文化中心朱文清主任致詞時表示，順益博物館是我國相當知名博物館，蒐藏許多精典台灣原住民族文物，且與日本國立民族學博物館有深厚的合作關係。這次邀請到順益博物館到台灣中心展出學生原住民海報創作比賽得獎作品，同時展示泰雅族貝珠衣、阿美族情人袋、排灣族領沿環帶等文物，不但可以加深日人對我國原住民族豐富多元文化的認識之外，亦可透過海報作品看到新世代對於傳統文化的新詮釋。

順益原住民博物館林威城主任表示，這次感謝台灣文化中心的邀請，並在文化部經費支持下，得以在台灣文化中心展出。這次也特別感謝國立民族學博物館，順益博物館與該館10多年來不斷持續進行台灣原住民族文化研究及展覽合作，成果豐碩。這次精選出以台灣原住民各族紋飾為主題的得獎海報作品，與傳統文織品相互對話，期對給日本民眾對台灣原住民族文化不一樣的想像。