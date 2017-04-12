誠品行旅In Between超值海陸饗宴 點牛排套餐贈龍蝦

喜愛以美食記錄美好生活的旅人，即日起提供您聰明消費新方案!誠品行旅歡慶開幕二周年，為回饋旅人們支持於四月份推出一系列餐飲優惠活動，其中位於二樓的In Between之間餐廳特別獻上「海陸之間誠雙優惠」，自即日起至4/30止，凡於午、晚餐時段點選深受誠品旅人鍾情的「濕式熟成美國頂級肋眼牛排」雙人主餐即加贈「炙烤波士頓龍蝦」一隻，其來自純淨的加拿大海域，擁有碩大肥美的雙螯，主廚於淋上蒜油後烘烤，展現清甜海味與紮實的肉質，邀您享受海陸交織的豐盛佳餚，午間套餐NT$3,600、晚間套餐NT$3,800。

同時In Between亦於春夏之際推出全新菜單，由新任西餐總主廚林玉罡激盪創意思維，以不過度烹飪展現食材原味為原則，建構多道清爽與摩登兼具的料理，以嶄新的餐飲風貌與饕客們分享2週年的喜悅。推薦菜色包括汲取Cappucino為靈感結合台灣在地食材的「Lavazza 16小時鴨胸」；繁複手法詮釋台灣山間美景的「烏骨雞香檳蓉捲」；以及採用台灣春捲皮包覆大西洋比目魚一展討喜外型的「香酥糖果比目魚」。另外亦有精彩的海鮮料理，包括提供三種烹飪方式的「波士頓活龍蝦」，以及延續傳統義大利手法，將時令魚以鹽與蛋白如白雪般覆蓋烘烤回歸原始鮮甜的「低溫鹽焗時令魚」等，豐富的美味選擇，與您一同展開極具食趣的味覺冒險。

每位僅需NT$1800起，即可品嚐16盎司美國頂級肋眼牛排套餐與波士頓龍蝦

位於誠品行旅二樓的In Between之間餐廳，以通透明亮的全幅落地窗迎進超廣角視野，為一處鬧中取靜的城市綠洲，成為信義區的用餐新地標，其中更以頂級的牛排料理深受饕客們推崇。為感謝旅人們的喜愛，特別於2周年慶期間推出「海陸之間誠雙優惠」，自即日起至4/30止，凡點選人氣極高的「濕式熟成美國頂級肋眼牛排」16盎司雙人主餐，即加碼贈送「炙烤波士頓龍蝦」一隻，其為美國東北岸的極品美味，主廚精選來自純淨加拿大海域、每隻重達500公克的龍蝦，擁有碩大肥美的雙螯與飽滿肉質，將其簡單的淋上蒜油後放入烤箱烘烤，讓旅人品嚐鮮甜的海洋滋味，午間套餐NT$3,600、晚餐套餐NT$3,800，套餐內容亦包括前菜、湯、甜點及飲品，歡迎旅人邀請好友成雙結伴，一同輕鬆品嚐奢華的海陸饗宴。

春夏全新風格菜單 驚豔五感的摩登料理

In Between嶄新的春夏季菜單，由新任西餐總主廚林玉罡揮灑創意思維，設計一系列清爽並符合當代食潮的摩登料理，其中運用台灣食材演繹富有趣味的西式料理，是林玉罡主廚此季予您的味覺驚喜。「Lavazza 16小時鴨胸」即是其得意新作，汲取Cappucino為靈感來源，將肉質細緻、油脂豐富的宜蘭豪野鴨浸泡Lavazza咖啡及肉桂，微苦的咖啡尾韻襯出鴨肉的甜美，佐上太妃鴨骨肉汁，風味更顯飽足豐滿。配菜亦是一大亮點，將紅蔥頭以紅酒、糖及香料採85度低溫熬煮三小時，為您平衡美好味覺；「烏骨雞香檳蓉捲」取用自老祖宗時代即視為養生珍品的烏骨雞為主角，並與台南溫室環控栽種的香檳茸共同詮釋，採舒肥法低溫烹製後於外層包覆豬網油，再經過冷藏、香煎、烘烤，最後放置室溫休息，層層的繁複工法，一隻雞需花費半天時間，輕脆的外皮包覆著雞肉與香檳茸交融的細緻鮮甜，搭襯融入鮮奶油的台灣大甲芋頭泥與脆嫩的鳥巢蕨，一次展現原味、養生與山間風景；「香酥糖果比目魚」將大西洋比目魚以台灣春捲皮裹為精巧的糖果狀，一口咬下，是香脆外皮，是鮮嫩肉質。配角除了有機胡蘿蔔及芥蘭之外，墨魚餃則延伸廣式燒賣手法，將內餡的草蝦切丁再以手工甩打出泥膏，以帶出自然甜度。

簡約純淨手法 表現海洋食材精髓

講求食材原味，是主廚向來的料理思維，尤其海鮮更以簡約手法展現最初始的純粹滋味。「波士頓活龍蝦」主廚提供三種烹調手法，包括法式經典的香料水煮法，以香料及蔬菜熬煮2小時，品味其鮮甜肉質，同時供應美式炙燒或裹上紐奧良Cajun香料烘烤的手法，邀請您品嚐波士頓龍蝦的多重滋味；「低溫鹽焗時令魚」延續義大利傳統方式，僅選用當天直送並重達一公斤的時令鮮魚，將整條魚先以鹽與蛋白包裹烘烤後，由餐廳人員現場桌邊服務，為您撬開如白雪覆蓋的外層，魚肉熟度掌握精準，鮮嫩多汁並帶有紮實口感，點選此道主食之賓客，主廚特別提供另一創意食法，取菁華的魚骨為您烹製義式燉飯。除了原味，亦可試試日式柚子胡椒醋、青醬美乃滋或清香的萊姆，感受不同的味覺變化。