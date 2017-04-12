老爺行旅好評第二彈　宜蘭傳藝老爺行旅開幕

老爺酒店集團推出強調與在地文化深度連結的全新品牌「老爺行旅」，以Fun, Fusion, Fashion精神玩出新味，廣受好評，2017年老爺行旅再度拓展版圖，年初首次進駐宜蘭傳藝文化園區，歷經3個月淬鍊，「宜蘭傳藝老爺行旅」於今天 (4/11)正式開幕，期盼以「習藝」為主軸的旅宿型態，為行旅品牌開拓新視野。

老爺酒店集團長期致力台灣觀光產業，看準傳統藝術對於海外市場的吸引力，旗下品牌「老爺行旅」首次接下國立傳統藝術中心傳藝文化園區內的習藝住宿區，有別於台南老爺行旅強調與在地文化連結，宜蘭傳藝老爺行旅更著重「傳統藝術」蘊涵，藉由結合園區獨特習藝行程，為國內、外旅人創造更貼近傳統藝術的平台。

為宣示老爺酒店集團投入傳統藝術與支持在地文化的決心，宜蘭傳藝老爺行旅於今天舉辦開幕記者會，特別邀請前太陽劇團首席舞者張逸軍、在地表演戲團「悟遠劇坊」及「河洛坊布袋戲」連袂演出「扮仙戲」慶祝開幕，創意融合傳統表演藝術與現代舞蹈，迸發令人激賞的火花，也為記者會揭開序幕。

記者會上，宜蘭傳藝老爺行旅副總經理温志偉、互助營造董事長林志聖、傳藝老爺行旅董事長沈方正、傳藝中心副主任王蘭生及全聯善美的文化藝術基金會執行長李昱駪、老爺集團營運長鄭家鈞共六位，共同進行「起厝」儀式，象徵政府及民間三方跨界合作，傳藝中心園區內的表演藝術與工藝展演，結合宜蘭傳藝老爺行旅的習藝旅宿空間，共同為傳統藝術薪傳及發揚擘畫藍圖。

｢傳藝老爺行旅從今天開始正式對外營業！沈方正董事長感性表示，宜蘭傳藝老爺行旅進駐傳藝文化園區，既是旅人服務、更是傳統藝術創新與傳承的開始，未來會有更多故事及藝術文化在此茁壯深根，他強調，宜蘭傳藝老爺行旅需要一點時間與旅人進行互動、揉合意見並找出方向，歡迎旅人來傳藝老爺行旅走走，「相信每次來都能看見傳藝老爺行旅的轉變。」

宜蘭傳藝老爺行旅坐落於國立傳統藝術中心傳藝文化園區內，營運團隊請來荷蘭設計團隊Mecanoo操刀，運用「屋中屋」的室內設計手法，保留原始閩南建築外觀，於客房打造舒適、時尚的旅宿空間，旅人入住除了可暢遊傳藝園區外，還能欣賞戲曲表演、工藝展覽及體驗習藝行程。

此外，營運團隊正著手規畫藝術家進駐、藝文導覽及親子藝術講座等內容，期許拉近旅人與傳統藝術的距離，發揚文化藝術推廣的原創精神；歡慶開幕，宜蘭傳藝老爺行旅FB粉絲團特別推出「一塊當老爺」活動，邀請旅人加入粉絲團並留言祝賀，獲得最多按讚的旅人，即可以一元入住家庭客房一晚及體驗園區習藝行程，活動至4月30日止。

關於宜蘭傳藝老爺行旅

「The Place老爺行旅」為老爺酒店集團旗下新品牌，第一家老爺行旅於2014年在台南開幕，第二家老爺行旅2017年落腳宜蘭、進駐國立傳統藝術中心傳藝文化園區，以「習藝旅宿區」之定位，提供旅人不一樣的藝旅體驗，其特色分別為：

東X西 風格住宿

「宜蘭傳藝老爺行旅」坐擁3.5公頃綠地美景，原始建築出自國際知名建築師黃聲遠之手，以綠建築作為核心概念，多元的生態植物、輔以古典江南園林點綴環境，紅磚黑瓦、清水模與洗石等素材，打造三合院式的閩南古厝風貌。

營運團隊接手習藝住宿區後，邀請荷蘭Mecanoo設計團隊實地考察，以「屋中屋」概念的設計手法保留閩南古厝外觀，打造揉合東西方風格的住宿空間，一門之隔即能感受「東西混」的特殊氛圍。

館內共有80間一般客房及26間以床計價的共間客房，一般客房計有6種房型，分別是「精緻客房」、「舒適客房」、「家庭客房」、「風格客房」、「行旅套房」及「老爺套房」，其中風格客房特有的上下鋪床型，鎖定一家大小出遊的家庭客群，而行旅套房提供一大床、四小床的休憩空間，更是三代同堂旅行的最佳選擇。

有鑑於近年來背包客、單人旅行興盛，營運團隊也規畫以床計價的客房，平日每床NT$ 800+10%起，提供旅人以輕鬆、簡單的旅宿形式貼近傳統藝術。

台味創意命名 旅宿添新意

作為老爺行旅品牌第二彈，宜蘭傳藝老爺行旅一貫維持Fun, Fusion, Fashion精神，以貼近台味文化的趣味台語為旅宿六區命名，分別是「風神」、「工夫」、「鬥陣」、「阿舍」、「金閒」及「共間」，六種空間區域各展現一種與旅行相似的共鳴，例如：「金閒」台語指的是閒來無事，引申為旅行中放慢步調、細細品味傳統藝術的趣味，為習藝旅宿增添新意。

此外，旅宿區旗下的餐飲空間則以在地文化及歌仔戲命名，像是供應一泊二食早餐的「透早食堂」，即是源於老宜蘭人早起工作後、最愛享受一頓豐盛早餐的構想，而「小野台」及4個會議室「七字」、「吟詩」、「唱調」、「都馬」皆是從歌仔戲發想，強調道地宜蘭菜的「手路菜中餐廳」，主廚展現深厚的中菜工夫，運用

獨特又複雜的工序烹煮在地食材，重新詮釋樸實的宜蘭料理，讓旅人用味蕾記錄美好的行旅回憶。

藝X旅 專屬體驗

「宜蘭傳藝老爺行旅」位於傳藝文化園區內，旅人入住除了可暢遊傳藝園區，欣賞園區內的戲曲表演、工藝體驗、懷舊童玩及手作工坊等行程外，未來，旅宿區也會不定期規畫藝術家進駐、藝文導覽、親子藝術講座等內容，為旅人設計獨特的習藝行程，創造專屬藝旅的美好回憶。