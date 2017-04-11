李明哲案 陸委會：人可能在廣東但無法證實

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）針對民進黨前黨工李明哲在中國失聯事件，行政院大陸委員會今（11）日下午5時召開國際記者會，由陸委會主委張小月主持。

張小月提出聲明，重申政府捍衛國家尊嚴與人民到底的立場，呼籲中方同意李明哲家屬進行人道探視，兩岸應針對此案早日溝通對話，保障人民基本權利及人身安全。

張小月說，有非官方管道透露，李明哲可能在廣東，但是因為不是經由官方管道通知，消息無法查證。

媒體質疑，陸委會在立法院通過民進黨立法院黨團提案後才召開記者會。對此張小月表示，政府從一開始便非常關注事情進展，陸委會副主委邱垂正也都積極向各界說明，今天再藉由這樣的場合說明，也是回應立院的要求。

立法院院會今天通過民進黨立法院黨團提案，要求北京當局立即釋放李明哲、儘速對外說明他涉及何罪，並公布關押地點、協助安排家屬探視；政府應全力與中方交涉。

另有外籍媒體詢問，政府是否考慮請求第三國協助，張小月回應，政府以李明哲人身安全為主要考慮，並不是「政府不見了」，而是以穩健成熟的方式，循序漸進，未來也會持續跟李明哲妻李凈瑜商量，如何讓李明哲安全回到台灣。

陸委會也表示，兩岸溝通本來就存在正式溝通管道，其他民間方式所釋放出的訊息混亂、無法求證，因關乎於人身安全事宜，政府還是會透過正式管道進行溝通，更呼籲對岸不要用任何其他的理由，讓事情複雜化。

張小月最後聲明，中國未盡速回應我方訴求，對兩岸關係發展不利，並再度呼籲中方應從人道角度考慮，早日同意家屬探視，透過雙方既有管道聯繫通報及處理。