烏來區樂齡學習中心揭牌啟用

新北市第31所樂齡學習中心—烏來區樂齡學習中心， 今(11)日下午於新北市立烏來國民中小學舉行揭牌啟用典禮， 烏來樂齡學習中心啟用後，全市29區共有31所中心，正式達成「 區區有樂齡」的目標。 啟用典禮首先由學員帶來精采的樂齡開懷動健康舞蹈， 隨後市長朱立倫親自為兩位長者學員代表背上象徵開學的原住民族意 象書包，並共同啟動樂齡學習之鑰， 宣布烏來區樂齡學習中心熱鬧開學。

市長朱立倫表示，烏來區位於新北市最南端，為面積最大的區，也是 29個行政區中，唯一的原住民行政區，人口約6,000多人， 其中55歲以上的長者達1,600人以上，約占27%， 本市重視長者的需求，努力豐富各區學習資源， 希望長者多多來中心學習，大手牽小手，祖孫一起上學， 讓自己更有智慧、更健康。

新北市推動高齡人口「在地就養，健康樂活」政策， 積極成立樂齡學習中心推動高齡教育，提供55歲以上高齡長者學習 據點。今(106)年在烏來國中小設立烏來區樂齡學習中心， 正式達成「區區有樂齡」的目標。76歲的樂齡學員傅萬祥先生說有 機會回到學校學習是件快樂的事，很珍惜這樣的學習資源；66歲的 陳茂妹女士則說，能在交通不便的烏來開設樂齡中心， 讓我們學習新東西又可以認識新朋友，真的很開心。

新北市教育局表示，105年教育部訪視各縣市樂齡學習政策， 新北市得到全國唯一特優等獎，樂齡教育推動深受中央肯定； 而烏來區樂齡學習中心將開設多元的課程，涵蓋書法、烹飪、運動、 電腦、退休生涯規劃等，來到這裏不但可以學習新的東西， 還可以透過走動，讓身體更健康， 而長者更有許多寶貴的經驗可以傳承跟交流， 期許社區長者一起來快樂學習，忘記年齡， 甚至可以再投入社會服務，讓整個社會更有活力。