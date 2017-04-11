行動乳房攝影車北投趴趴走 乳癌早期發現存活率達95%以上

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）乳癌為我國女性好發癌症排名第一名，依據102年衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，顯見乳房攝影篩檢的重要性。

國內乳癌患者平均發病年齡約為52歲，其中尤以45至49歲婦女的發生率最高，35歲至45歲的女性乳癌發生率為每10萬人中有60至90人。乳癌的高危險因子包括：家族史、初經早、停經晚及肥胖等，尤其是家族史的影響最明顯。乳癌早期發現5年存活率幾乎達9成5以上，因此，呼籲有家族史或45歲以上的女性應定期接受乳房X光攝影檢查，才能降低罹患乳癌機率。

「乳房X光攝影檢查」具科學實證可有效提早發現乳癌並改善預後，因此國民健康署提供45-69歲婦女，每2年1次乳房攝影篩檢，期望能夠早期發現乳癌，以降低乳癌死亡率。

台北市北投區健康服務中心為了能全面性照顧女性市民的雙峰健康，北投區總共42個里，每個里均會辦理社區篩檢，並積極透過跨單位、跨縣市的合作方式，與大台北地區能夠提供行動乳房攝影車服務之醫院合作，讓行動乳房攝影車在北投區境內趴趴走，直接在社區篩檢活動中提供乳房攝影檢查。讓市民免於舟車勞頓，提高受檢率。

另外，針對上班族及購物族，增加職場及購物中心的定點篩檢服務，使職業婦女能夠就近、快速地完成免費乳房攝影檢查。相關訊息請參閱臺北市北投區健康服務中心網站/活動訊息專區。