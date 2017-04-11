台北喜來登 The Deli烘焙坊

濃情五月，綻放的康乃馨及真誠的獻禮，只給生命中最親愛的母親。台北喜來登為感謝全天下母親辛勞， The Deli 烘焙坊即日起推出兩款限量母親節蛋糕 ，由點心房黃福壽行政主廚以時尚優雅的媽咪形象創作，推出 甜入心扉的「馨動漫舞」抹茶紅豆麻糬蛋糕 及香甜濃郁的「玫桂香頌」桂圓翻糖蛋糕 ，兩款精緻蛋糕為媽媽獻上滿滿的感恩心意，讓您在這溫馨時刻寵愛媽咪，一同留下彌足珍貴的幸福記憶。 即日起至 4/30( 日 ) 前預購付款還可享 9 折優惠！

寵愛媽咪獻心意 母親節蛋糕限量預購

點心房黃福壽行政主廚以時尚優雅媽咪形象為啟發，選用能襯托母親典雅氣質的珍珠、高跟鞋及珠寶盒為造型發想，藉此詮釋子女悉心準備禮物的心意，完美傳遞對媽咪的謝意與祝福。甜入心扉的「馨動漫舞」抹茶紅豆麻糬蛋糕，富含濃郁抹茶香氣，藉由綿密的抹茶慕斯、精選萬丹紅豆及彈牙麻糬層層堆疊，揉韻出細膩的日式和風氛圍。頂端綴以一雙華麗高跟鞋與粉色康乃馨，象徵時尚媽咪踏出輕盈步伐，香甜白巧克力與玫瑰香氣映襯出母親優雅高貴的氣質，隨著視覺與味覺的絕妙雙重享受，邀請媽咪一同心動漫舞；香甜濃郁的「玫桂香頌」桂圓翻糖蛋糕，擬真度極高的珠寶盒，外型華麗細緻，內裡包裹富含養生概念的桂圓口味，紮實蛋糕以杏仁為基底，桂圓與枸杞的自然甜味散發其中，搭配榛果奶油霜的綿密口感與白蘭地及蘭姆酒的淡淡香氣，雅致滋味令人陶醉；外層帶有微微彈牙口感的糖霜，則由天然玫瑰提煉而成的玫瑰醬佐味，每個角落都由師傅手工精心雕琢，為您獻上最真誠的祝福。