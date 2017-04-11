高志明自爆有原民血統！助原民三寶　籲共同為台農業打拚

（台灣英文新聞／施家恩 屏東報導）義美食品總經理高志明11日南下屏東，上午於屏東縣三地門鄉與原住民農戶簽約契作「臺灣紅藜」，以行動支持臺灣原住民種植高價值農作物，現場有盛裝打扮的原住民小朋友進行表演，慶祝簽約儀式的舉行。

原住民副主委伊萬‧納威11日參與見證簽約儀式，表示希望每個族人對自己更有自信，集結自己的力量，讓生活更好，致詞最後也預祝義美食品及屏東縣三地門鄉契作合約順利。

義美食品總經理高志明致詞。

在簽約儀式上，高志明首先與所有在場原住民朋友說聲抱歉，表示自己在台灣生活了這麼長的一段時間，卻不會講原住民語言。高透露自己有原民血統，也鼓勵工廠內有原民血統的二十餘位員工，要對自己有自信，並與其它原住民耕作者共同為台灣農業打拚，讓國人也吃的更健康。

提到與屏東原民合作契作的起源，高志明指出，潘孟安縣長推動原民農業發展不遺餘力，早在2015年2月26日就親赴義美拜訪，詢問義美能幫台灣原住民農業做些什麼？經過一年多的思考，高認為臺灣紅藜相當有希望，尤其它的低耗水特色，能克服農業用水不足的問題。

高志明接著表示：「原民三寶『紅藜、樹豆、小米』極富營養價值，但這些作物的進口量大，價格更是本土作物的二分之一不到，對台灣本土農業發展產生極大威脅，義美對此感到難過，因此一直在思考如何善盡企業社會責任，幫助這群耕作者改善生活，因此有這樣的簽約契作構想，保證契作數量與價格，收益直接回饋給原民朋友，支持台灣農業繼續走下去，也幫助台灣這塊土地。」

義美食品總經理高志明（右五）、屏東縣長潘孟安（左四）、原住民副主委伊萬‧納威（右四）、屏東縣原住民特色農業推動協會理事長胡青娥（左三）等貴賓在契作合約農地前合影留念。

義美食品總經理高志明（右四）與屏東縣長潘孟安（左四）等人象徵性地種下臺灣紅藜種籽，期盼合作有好的開始。