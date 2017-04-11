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高志明自爆有原民血統！助原民三寶　籲共同為台農業打拚

義美食品總經理高志明與屏東縣長潘孟安共同呼籲支持台灣農業繼續走下去，也鼓勵原民對自已更有自信！

By 施家恩,台灣英文新聞－記者
2017/04/11 12:51

義美食品總經理高志明（左中）與屏東縣長潘孟安（右中）於11日完成原住民農戶契作簽約動作，並合影留念。(來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／施家恩　屏東報導）義美食品總經理高志明11日南下屏東，上午於屏東縣三地門鄉與原住民農戶簽約契作「臺灣紅藜」，以行動支持臺灣原住民種植高價值農作物，現場有盛裝打扮的原住民小朋友進行表演，慶祝簽約儀式的舉行。

原住民副主委伊萬‧納威11日參與見證簽約儀式，表示希望每個族人對自己更有自信，集結自己的力量，讓生活更好，致詞最後也預祝義美食品及屏東縣三地門鄉契作合約順利。　

義美食品總經理高志明致詞。

在簽約儀式上，高志明首先與所有在場原住民朋友說聲抱歉，表示自己在台灣生活了這麼長的一段時間，卻不會講原住民語言。高透露自己有原民血統，也鼓勵工廠內有原民血統的二十餘位員工，要對自己有自信，並與其它原住民耕作者共同為台灣農業打拚，讓國人也吃的更健康。

提到與屏東原民合作契作的起源，高志明指出，潘孟安縣長推動原民農業發展不遺餘力，早在2015年2月26日就親赴義美拜訪，詢問義美能幫台灣原住民農業做些什麼？經過一年多的思考，高認為臺灣紅藜相當有希望，尤其它的低耗水特色，能克服農業用水不足的問題。

高志明接著表示：「原民三寶『紅藜、樹豆、小米』極富營養價值，但這些作物的進口量大，價格更是本土作物的二分之一不到，對台灣本土農業發展產生極大威脅，義美對此感到難過，因此一直在思考如何善盡企業社會責任，幫助這群耕作者改善生活，因此有這樣的簽約契作構想，保證契作數量與價格，收益直接回饋給原民朋友，支持台灣農業繼續走下去，也幫助台灣這塊土地。」

 

義美食品總經理高志明（右五）、屏東縣長潘孟安（左四）、原住民副主委伊萬‧納威（右四）、屏東縣原住民特色農業推動協會理事長胡青娥（左三）等貴賓在契作合約農地前合影留念。

義美食品總經理高志明（右四）與屏東縣長潘孟安（左四）等人象徵性地種下臺灣紅藜種籽，期盼合作有好的開始。

 
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