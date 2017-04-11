助原民三寶　高志明南下屏東簽契作合約　

（台灣英文新聞／施家恩 屏東報導）義美食品總經理高志明11日南下屏東，上午於屏東縣三地門鄉與原住民農戶簽約契作「臺灣紅藜」，以行動支持臺灣原住民種植高價值農作物，現場有盛裝打扮的原住民小朋友進行表演，慶祝簽約儀式。

高志明今（11）日特別以原住民裝扮參與盛大簽約儀式，他日前在臉書上表示，簽約契作鼓勵原住民種植高價值農作物，不僅提升原住民收益，也提供本地消費者更多的健康良食，尤其臺灣紅藜是原住民族部落傳統農產品之一，已被營養界發現是別具一格的超級食品，更屬低耗用水、極少農藥的優質作物，只是目前因人力短缺、栽種採收成本高，又有來自中南美洲的「藜麥」大量進口競爭，價格無法提高、收入無法增加，栽種意願不強，實在非常可惜！

義美表示，日前在公佈「紅藜、樹豆、小米」契作合作訊息後，想參與契作計畫的原住民農戶非常踴躍，在經過實際至產區了解後，選擇與屏東原住民族產區，簽定契作合約，預定展開5至10年的契作。

截至目前為止，義美已提出一系列「臺灣農業轉運」的收購計畫，包括臺灣黃豆、臺灣黑豆、臺灣苦茶籽、臺灣紅棗….等。

屏東縣三地門鄉原住民小朋友盛裝打扮進行表演，慶祝簽約儀式。圖為表演前小朋友合照。（台灣英文新聞 屏東方舟攝）