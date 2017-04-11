台北松山意舍酒店 Que餐廳復活節早午餐

溫馨與歡樂的復活節來了!台北松山意舍酒店和大家一起歡慶復活佳節，將在Que餐廳將舉辦『兒童創意彩蛋DIY活動』，2017年4月15日凡享用早午餐的兒童12歲(含)以下，皆可參加『創意彩蛋DIY活動』，發揮創意揮灑屬於自己獨一無二的復活節彩蛋。另外也特別推出主廚特製復活節兔寶寶杯子蛋糕，凡當天享用早午餐的小朋友即贈送兔寶寶杯子蛋糕一款，三款兔寶寶杯子蛋糕精巧可愛，口味濃郁可口，造型活靈活現深受小朋友喜愛!

近期 Que原木燒烤餐廳推出全新的早午餐單點型態搭配沙拉吧，多道主菜精緻餐點可供選擇780元起，新式早午餐主菜內容: 週末限量慢烤美國紐約客8oz、 黏呼呼BBQ豬肋排、法式手工香腸鐵鍋、香煎蟹餅 ”班乃迪克” 蛋等等，大朋友帶小朋友來品嚐美味可口的全新早午餐，滿足味蕾，迎接美好的復活節早晨!

復活節最受小朋友歡迎的手繪DIY彩蛋活動，五彩繽紛有趣的彩蛋總能緊緊吸引住小朋友的目光，凡4月15日當天享用早午餐的兒童12歲(含)以下，皆可參加『創意彩蛋DIY活動』，及贈送兔寶寶杯子蛋糕一款，大人可以邊享用早午餐邊享受與小朋友一起彩繪彩蛋的樂趣，大朋友小朋友在Que餐廳度過一個愉快的週末下午悠閒時光，凡參加『創意彩蛋DIY活動』的小朋友都會有驚喜小禮物 ! 歡樂有趣的復活節手繪彩蛋DIY活動，將讓小朋友在Que餐廳有一個美好難忘的復活節歡樂回憶。