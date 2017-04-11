台北松山意舍酒店 超值謝師宴專案

畢業季將至! 為璀璨瘋狂的求學時光留下一個美好的回憶，劃下一個完美的句點! 台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳於即日起至2017年8月31日推出兩種超值謝師宴專案:『青春洋溢』專案，每位新台幣780元;『錦繡前程』專案，每位新台幣880元。更推出加碼優惠，超值優惠二選一，第一重優惠: 2017年5月15以前付訂金，即享早鳥九折優惠; 第二重優惠: 每30人消費，將免費招待1位老師或同學用餐。台北松山意舍酒店以最有創意的謝師宴派對，向諄諄教導的師長們與青春回憶致敬！

即日起至2017年8月31日止，松山意舍這次推出兩種超值優惠謝師宴專案:『青春洋溢』專案，每位新台幣780元，適用於星期一至星期四午、晚餐 ;『錦繡前程』專案，每位新台幣880元，適用於星期五至星期日午、晚餐。主菜選擇多樣性，炙烤雞腿排、碳香櫻桃鴨胸、慢烤脆皮油封豬，兩專案皆可加價100元，即可選擇碳烤肋眼心牛排，主餐搭配無限量供應沙拉、配菜、湯品、甜點、飲料，菜色豐富多元，其中提供四款特色沙拉，熱菜部份有義大利麵及焗飯，以及最受學生歡迎的BBQ烤雞翅，以及主廚特製香蕉巧克力學士帽杯子蛋糕，造型精巧唯妙唯肖，口感濃郁，是帶給學生們的ㄧ大驚喜 !

專案內容另有加碼優惠二選一: 第一重優惠: 2017年5月15以前付訂金，即享早鳥九折優惠; 第二重優惠:每30人消費，將免費招待1位老師或同學用餐。另提供爆米花機一台與爆米花無限供應，投影設備(含投影機與投影布幕)一組，免費無線網路，讓您可在輕鬆漂亮的Que餐廳盡情開趴，恣意暢快的享受原木燒烤美食及基隆河醉人美景，共同創造專屬的歡樂回憶，快來Que原木燒烤餐廳策劃一場與眾不同的畢業派對吧!