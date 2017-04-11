世界台商總會澳洲墨爾本車禍 1死14輕重傷

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 外交部今(11)日表示，據駐墨爾本辦事處4月10日下午通報，來自世界各地參加2017年4月7日至9日在墨爾本舉行之「世界臺灣商會聯合總會」(World Taiwanese Chamber of Commerce)第23屆第2次理監事聯席會議之臺灣青商會會員及眷屬共28人，於會議結束後搭乘租賃巴士赴大洋路(Great Ocean Road)旅遊，因當地天候不佳，駕駛視線不良，不幸在Glenaire附近發生車輛翻覆意外，事故地點離墨爾本3.5小時車程，造成1人死亡、14人受傷(其中1人重傷)。澳洲警方在事發地點全力搶救，已將傷者分送Apollo Bay Hospital 及 Royal Melbourne Hospital。

世界臺灣商會聯合總會稍早亦發布新聞稿說，不幸往生的為芝加哥青商郭正雍先生，重傷者菲律賓青商謝佳蓁女士，已經於手術後恢復意識，部份輕傷者及眷屬已在當地居民、警方及醫院的協助之下緊急安排住所並返回休息，多數人已無礙、目前剩下四位傷者仍留院觀察，其中一位較嚴重者為脫臼。

外交部進一步的表示，外交部已在第一時間即指示駐墨爾本辦事處前往Royal Melbourne Hospital探視，並代表政府對傷者表達關心慰問。而駐處同仁也已立即與世界臺灣商會聯合總會人員趕赴事發地點，除慰問在Apollo Bay Hospital之傷者，並協助安排車輛將未受傷之臺商會員送回墨爾本。駐處同仁將與世界臺灣商會聯合總會合作全力協助善後。