4月11日台灣各報頭條速報

聯合報：占政院 太陽花11人有罪



（中央社網站）聯合報11日報導，「太陽花」學運分子攻占行政院案，台北地院昨天就學運領袖魏揚等8人遭檢方指控煽惑他人犯罪部分判決無罪，黃茂吉等人損壞公物，林唐聿等人襲警，共11人分別被依妨害公務、毀損公物罪判決有罪，分別處3至5個月不等徒刑，均可易科罰金，全案可上訴。



中國時報：柯朱之爭 引爆藍綠對決



（中央社網站）中國時報11日報導，2018年首都市長之戰的「柯朱對決」隱然成形，根據一份表態率已超過77％的最新民調顯示，爭取連任的台北市長柯文哲，若遭逢任滿轉戰的新北市長朱立倫，兩人支持度相差不到3個百分點，幾乎是勢均力敵。



蘋果日報：前立委妻 離譜大迴轉害命



（中央社網站）蘋果日報11日報導，離譜大迴轉害命！前立委盧嘉辰妻子吳麗香，上月底開車行經桃園一處路口時，因路況不熟，竟在道路外側直接大迴轉，害1名機車騎士喪命，家屬指控，盧、吳夫妻事發後不聞不問，不僅未到靈堂拈香，更欠家屬一個道歉，前天在臉書po文後，盧吳兩人昨才到靈堂上香，家屬暴怒：「妳有懺悔嗎？妳知道失去家人的痛苦嗎？」痛罵盧妻為卸責「說謊！」盧則說不會袒護妻子，絕對負責到底。



自由時報：台胞證突遭註銷 救夫計畫受阻 李明哲妻：中國真如綁匪集團



（中央社網站）自由時報11日報導，台灣非政府組織工作者李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國安」為由逮捕，「被失蹤」已24天，李妻李凈瑜原定昨搭機赴北京救援夫婿，但遭中方以註銷台胞證的方式阻撓，未能成行。李凈瑜昨晚發表公開信痛訴，中國大陸政府果真像掮客所說的綁匪集團一樣，而我國海、陸兩會及國安單位在對岸眼中竟連一個掮客的份量都不如。如果她繞過政府去接受一個掮客的條件，「我就是出賣了台灣的尊嚴」。