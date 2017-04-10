入主Ford Mondeo再贈ClubMed馬爾地夫豪華雙人行

Ford Mondeo旗艦房車自1994年第一代上市即獲選歐洲年度風雲車，而性能優異且耐久的好品質也成就了Ford Mondeo車主行駛超越百萬公里的故事，獲得廣大消費者的迴響。新一代的Ford Mondeo旗艦房車亦承襲歐洲原裝進口、動感卻饒富歐洲優雅的外型、寬敞舒適的乘坐空間、跑車車格的操控性能、尖端的主被動安全科技及多元的動力選擇，滿足消費者對於大型房車的全方位需求，享受與眾不同的生活格調。自2017年4月1日起至2017年4月30日止，購買Ford Mondeo即享首年超低月付8,899元高額優惠，再贈ClubMed馬爾地夫雙人豪華旅行(不含正2017年式車型)，價值15萬元。

Ford Mondeo擁有歐洲貴族風範的外型，以主動式LED智慧頭燈、大型鍍鉻六角型水箱護罩格柵、高張力Power Dome動感型拱引擎蓋設計，勾勒出動感與優雅兼具的車身線條。搭配配備LED方向燈的多功能車側後視鏡、大器的電動天窗及整合式金屬排氣尾飾管，使Ford Mondeo時尚的房車跑格更具吸引力。而豪華舒適的座艙設計以軟質料與金屬材質鋪陳，搭配全彩液晶儀表板、Keyless車門啟閉系統、FORD POWER引擎啟動鍵、SYNC®with MyFORD Touch™娛樂通訊整合系統、倒車顯影輔助系統[1]、Sony環繞音響系統、最高12支揚聲器[1]、左右獨立雙域恆溫空調系統、雙前座十項電動座椅調整皮椅，更加彰顯了Ford Mondeo精湛的歐洲造車工藝。同時，在領先同級的2,850mm軸距下，搭配符合人體工學車艙設計，提供駕駛與乘客尊榮舒適的行車體驗。

Ford Mondeo以三種動力輸出提供消費者選擇：節能環保的2.0L Hybrid油電混合動力適合市區用車比例較高的消費者，提供27.2km/L 市區油耗值、190匹最大綜效馬力、同級最高135km/h純電力驅動極速；EcoBoost® 240渦輪增壓汽油引擎擁有最大240匹馬力及最大35.2公斤米扭力，強悍動力超越傳統3.0L自然進氣汽油引擎，滿足熱血駕駛的操駕慾望；2.0L TDCi柴油渦輪引擎以每分鐘2,000至2,500轉，併發出40.8公斤米的驚人扭力，並提供最大馬力180匹及每公升19.2km/L 的絕佳燃油效率，適合長途用車需求較高的消費者擁有。