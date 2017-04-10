顛覆傳統 中華電信太陽能產業大躍進

由中華電信承造、國軒科技持有，北部最大的500千瓦屋頂型太陽 能電站，於今天(4/10)正式啟用， 在志聯工業熱鬧舉辦成果發表記者會， 桃園市政府由副市長王明德率領經濟發展局在內的十多名市府官員， 親臨表達祝賀，並主持通電啟用儀式。

中華電信攜手與太陽能業者國軒科技合作， 在桃園鋼線鋼棒加工業龍頭-志聯工業的廠房屋頂興建大型太陽能電 站，第一期500千瓦在去年十二月動工， 在今年三月初就順利完工；第二期的1,800千瓦也已經在規劃當 中。這是桃園第一個完工的大型太陽能電站。

志聯鋼鐵工業董事長劉春興表示，歡迎各位到志聯參訪， 很榮幸能邀請大家共同見證志聯第一期電站工程的啟用。 對於志聯來說，鋼鐵工業能與綠能接軌，替企業形象加分， 還能活化屋頂空間、增進租金收益，可謂是一舉數得。 第二期的工程也在緊鑼密鼓規劃、進行當中， 非常期待能成為太陽能電站的典範。

中華電信總經理謝繼茂特別感謝政府的支持。謝總經理表示， 中華電信累積資通訊技術創新研發能量，投入太陽能產業多年， 積極佈建太陽能電站，足跡已遍布全台各地。 由於此案場為本公司北部單一量體最大的太陽能電站， 因此中華電信特別重視，希望能藉此實績案例， 向大家證明中華電信有能力承造大型的太陽能電站工程。

國軒科技董事長石東益表示，感謝中華電信的全力配合， 在短短三個月內就完工，較其他承造廠商足足縮短了一半的工期。 不僅建造速度快，在施工安全要求上更是毫不馬虎， 希望未來能繼續與中華電信合作。

桃園市副市長王明德致詞時表示，近年環保意識抬頭， 政府正積極推動各項綠能政策，更樂見民間自發性合作。 王副市長認為，這是一個四贏的局面，也是最好的範例， 未來將整合各局處資源全力支持， 並針對各大工業等用電大戶召開說明會，宣導再生能源， 朝著綠電方向繼續努力。