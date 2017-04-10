畢業生首選富邦 財金保險系最愛

富邦金控再度榮登畢業生心目中最嚮往的企業榜首！ 現代保險教育基金會今(10)日公佈2017年「 全國財金保險系所就業意願大調查」結果，並舉辦「保險龍鳳獎」 頒獎典禮。富邦金控七度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「 最嚮往的金控公司」，旗下子公司富邦產險、 富邦人壽也再度蟬聯產險公司組、壽險公司外勤組與內勤組「 最嚮往的產、壽險公司」，共同連續七度囊括「四冠王」大獎， 獲得新秀菁英一致的青睞與肯定， 七連霸財金保險系所畢業生就業首選！

富邦金控董事長蔡明興表示， 很高興富邦金控再度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生最嚮往金控公 司！富邦金控擁有最完整多元的金融產品與服務， 子公司皆位居市場領導地位， 也是唯一在兩岸三地都有銀行子行的台資金融機構， 連續八年勇奪金控獲利第一名，決勝關鍵就在於人才。隨著打「 亞洲盃」拓展版圖，今年富邦金控旗下各子公司也積極招募新血， 合計招募需求上看8,450人，希望號召有創意、 勇於面對挑戰的新秀菁英加入，共同朝「成為亞洲一流的金融機構」 的願景邁進。

蔡明興並指出，富邦金控去年首度入選2016道瓊永續指數( Dow Jones Sustainability Indices，DJSI)「道瓊永續新興市場指數」成分股， 為「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者。 道瓊永續指數為備受全球機構法人重視的評估指數，其中， 富邦金控在「人才發展與培育」項目排名更高居同業之首， 代表富邦金控對於人才培育的努力與用心獲國際評比機構肯定。 我們也將持續推動友善職場環境與計畫性培育， 使員工能隨時因應經營環境與業務變化，提升專業能力， 與公司一起成長茁壯。

富邦產險市占率連續35年穩居第一， 結合多元通路資源與創新商品，提供個人與企業客戶更安心的保障。 除了在台灣深耕有成外，海外於中國大陸、越南、菲律賓、 泰國等地皆設有服務據點。此外，依據員工不同的業務需求， 規劃完整的基礎與專業課程，每年均派員至歐、美、 日等國家接受專業訓練，並補助中階以上主管帶薪至國外進修， 完善的人才培育計畫成為新鮮人就業首選； 專業表現更屢次獲得國內外保險獎項肯定。