推動新二代母語教學 越南出版社致贈新北圖書

新北市政府教育局為新住民及其二代進行教育培能的成果獲得越南的重視。今(10)日越南年輕出版社及年輕報為更加深入了解新北的教育現場，特地蒞臨參訪本市教育成果，並致贈書籍給新北學子，希望協助透過閱讀加速推動本市越南語發展。

今年1月本市曾獲越南的新聞媒體採訪有關新住民教育推動成果，返國後的報導引起越南國內極大的迴響。因此今日越南當地的年輕出版社董事長楊成傳(中文譯名)親自率領副主任與教育記者一同訪臺，並致贈歷史、詩集、短篇小說、漫畫、繪本等五大類書籍給本市，感謝新北市不遺餘力推動越南母語教學。年輕出版社為越南前3大出版社，旗下年輕報亦為越南前5大報，每日紙本讀者30萬，電子報讀者268萬人，發送範圍為全越南，是當地極具影響力的出版媒體。

新北市政府教育局副局長黃靜怡在書籍受贈儀式表示，非常感謝越南年輕出版社重視新北市教育成果及關注新住民二代的閱讀力;隨後黃副局長帶領參訪積穗國小國際文教中心，讓外賓感受本局推動多元文化的用心與努力。緊接著，提供羅敏瑜老師帶領的越南語教學課程，積穗國小新住民第二代學生個個興味盎然地認真學習。越南外賓在觀課之後，試著用簡單的越語和小學生愉快交談。積穗國小余昆旺校長表示，很多越南新住民家長都鼓勵孩子在學校上母語課程，在學校和家庭的支持下，孩子不知不覺奠定雙語基礎，不僅有助親子互動，也打造雙語言、雙文化優勢。