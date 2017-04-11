人類活動致海水升溫 大堡礁僅剩三分之一

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）如果還沒有看過澳洲的大堡礁，可能就要把握機會了，因為在不久之後，這個在1981年被聯合國教科文組織(UNESCO)指定為世界自然遺產的景點，可能就要因為史無前例的珊瑚白化規模而消失了。

根據衛星圖與空拍長期追蹤的結果，去年的大規模白化發生在大堡礁（Great Barrier Reef）的北端，今年則發生在中段，兩次的珊瑚白化加起來，已經讓大堡礁的珊瑚泉喪失超過三分之二的色彩，空留下慘白的碳酸鈣骨骼。

詹姆士庫克大學(James Cook University)的教授Terry Hughes指出，從1998年科學家開始密切關注大堡礁以來，只發現過4次這樣大規模白化的現象，本來白化期之間會有段時間讓珊瑚有機會復原，這次的間隔卻史無前例的短，因此幾乎摧毀了整個大堡礁。

Hughes教授呼籲政府正視全球氣候變遷的問題，以避免狀況進一步惡化，他說，人們越快開始控管溫室氣體排放，越快從傳統化石燃料投向清靜可再生能源的懷抱，這個問題就越快得到改善，珊瑚礁的生態系也因此可以被保存下來。

澳洲研究委員會珊瑚礁卓越研究中心(Australian Research Council's Centre of Excellence for Coral Reef Studies)追蹤超過800處、橫跨長達8000公里的珊瑚礁，發現現存的珊瑚中，只有南部區塊還保持完好。

該研究中心的一名研究員James Kerry博士指出，這次中部大堡礁的白化程度，幾乎跟去年在北段發生的毀滅性白化現象差不多，雪上加霜的是，由於這次的大規模白化期來的太快、太突然，去年死去的珊瑚基本上不太可能復原，進一步打擊整體珊瑚的狀況。

人類排放溫室氣體造成的全球均溫上升，大概有93%由海洋負責吸收、調節，而珊瑚正是海洋中對溫度最敏感的族群之一，只要溫度超過共生藻類所能忍耐，共生藻就會選擇離開珊瑚，徒留光禿禿的鈣質，雖然溫度回歸正常後共生藻可能回歸，通常復原仍會花上數十年的時間。

一般而言，聖嬰現象是造成大規模珊瑚白化的禍首，但是上次大規模的白化現象卻發生在沒有聖嬰現象的時期，實屬罕見。

大堡礁在1981年被聯合國認定為世界自然遺產，並被盛讚為「生態多樣性最高」的自然遺產，如果因為人類活動而消失，不只是人類的損失，更將嚴重破壞自然平衡。