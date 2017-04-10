瑞典後換挪威 奧斯陸驚現爆裂物

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）俄羅斯受到恐怖攻擊後，瑞典也發生卡車衝撞人群的攻擊事件，因此各國持續繃緊神經，以因應可能發生的攻擊。

週六，挪威警方在首都奧斯陸一處繁忙的地鐵站發現了爆裂物，幸運的是，在炸彈得以引爆之前，警方就已經成功解除了裝置，避免一次可能的攻擊。

挪威警察保安局(PST)首席檢查官Signe Aaling指出，一名17歲的俄籍青年因為被人發現曾接觸、操作該爆裂物，已被拘留；局長Benedicte Bjornland則說，雖然拘留該青年，但是仍無法確定他是否有利用爆裂物進行攻擊的企圖，在此之前挪威情治機構就已經有這名青年的紀錄，他是一名在2010年從俄國抵達挪威的難民。

根據在現場的媒體報導，奧斯陸中部地區在週六晚上發現一「炸彈狀物體」，隨後就被警方封鎖，週日一早拆彈部隊抵達後，利用遙控的拆彈機器人隔離炸彈，隨後就是一聲巨響，證實警方的專門人員已經成功在控制的範圍內引爆炸彈。

然而，一名警方發言人指出，雖然被隔離引爆的物體看起來是爆裂物沒錯，引發的爆炸聲卻比挪威用以引爆炸彈的裝置大的多，因此仍有待進一步的調查確認該物體內部是否含有爆裂物成分。

根據照片，該物體大概僅30公分寬，能造成的傷害估計有限，現階段引爆後的殘留物質都在挪威法醫部門的手上，希望能在進行進一步的分析後，確認是否真的是炸彈。

上週五，一輛卡車在瑞典首都斯德哥爾摩衝進人群，造成4人死亡15人受傷，被瑞典警方定義為「明顯的恐怖攻擊」，斯堪的納維亞半島的各國也同時增加了警戒，慎防可能造成傷害的攻擊事件。