北市每天5人罹患大腸癌 早期發現治癒率達8成以上

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據衛生福利部國民健康署最新資料顯示，102年全國大腸癌發生人數達1萬5,140人，居國人十大癌症發生人數之冠，現代人外食比例愈來愈多，且飲食習慣偏向高脂肪、低纖維及多紅肉，加上缺乏運動，導致大腸癌發生人數迄今不斷增加。

國民健康署統計，國人平均34.7分鐘就有1人罹患大腸癌；102年台北市大腸癌發生人數為1,799人，居台北市十大癌症發生人數第一位，平均每天有近5人罹患大腸癌，且男性大腸癌發生率為女性1.43倍。

台北市政府衛生局黃世傑局長表示，大腸癌可透過安全又簡便的糞便潛血檢查方式篩檢，然105年臺北市大腸癌篩檢涵蓋率僅約36%，顯示仍有許多市民忘了自己的健康權益。由於大腸癌在早期無明顯症狀，當有解血便或大便型態改變等異常現象發生時，常為時已晚。呼籲民眾應在沒有症狀時，就定期接受篩檢，若篩檢結果為陽性者，應進一步接受大腸鏡確診檢查。

依據國民健康署分析之資料，以大腸癌為例，經由篩檢發現的病變，有94.2%是處於癌前病變及0-2期癌症的早期病變，預後極佳；而非篩檢所發現的癌症，僅剩43.1%處於早期，預後相差非常多，且0期到1期大腸癌治療5年存活率高達八成以上，到了第3期大腸癌5年存活率則降至不到六成，定期的癌症篩檢可早期發現及早把握黃金就醫時機。