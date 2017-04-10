4月10日台灣各報頭條搶先看

聯合報》薪扣額擬增為15萬元 539萬戶受惠



聯合報10日報導，財政部委外研究的股利所得稅改革方案本週五（14日）出爐，不僅攸關股民荷包，薪資所得特別扣除額也將配套調高。據了解，薪資扣除額規畫從現行的12萬8000元最高調高至15萬元，增加2.2萬元，539萬納稅戶可望受惠；估算稅收損失將近100億元。



中國時報》柯P左右開弓 批港沒靈魂 訕星鳥籠金絲雀



中國時報10日報導，台北市長柯文哲繼3月批港「無聊小島」之後，昨日下午受邀出席《新新聞》30周年社慶系列活動，又忍不住說，「香港連自由的靈魂沒有」，「新加坡是住在鳥籠裡的金絲雀」，讓在場的香港人反擊「不公平」，也嗆柯文哲「從政應該要謙虛」。



蘋果日報》夜遊團想撞鬼竟撞屍 看腫脹生蛆 探險變噩夢



蘋果日報10日報導，夜遊撞鬼變撞屍！臉書知名「鬼故事夜遊團」，29名成員前晚帶手電筒到宜蘭新峰瀑布一處廢棄20多年的遊樂園探險，在黑影幢幢的廢墟內驚見燒炭身亡男屍，因男屍已長蛆、身旁鋪冥紙、腳旁還有插香的腳尾飯，目擊成員嚇到夜不成眠，後悔不已，直呼「以後不敢再參加夜遊團了！」警方研判男子死亡一、二週，已排除他殺可能，為清查身分並釐清死因，將於週三解剖。



自由時報》交長：開發鐵道觀光 分級收費



自由時報10日報導，前瞻建設將編列4000多億元推動全國軌道建設，交通部長賀陳旦接受本報專訪指出，全國的軌道建設整合提升後，交通部將檢討修改鐵路法，希望針對不同功能及成本去思考價格分級；例如台鐵設置商務、觀光等不同車廂而有分級收費。部分觀光支線也可思考對外國觀光客收取比國人較高票價，諸如集集、平溪、內灣等支線及東部鐵路、南迴線都有條件可做到。