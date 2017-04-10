印屬克什米爾補選爆反政府衝突 6人喪生

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）克什米爾的主權問題已經吵了好久，就算已經握在手上的領土也是如此，這個恐怕印度政府有很深的感觸。

印度轄下的克什米爾地區，正因為當地政治人物辭職，最近在舉行地方補選，但是對印度政府感到不滿的當地民眾，與維持秩序的軍警爆發了嚴重衝突。

在印度查謨和克什米爾邦的夏季首府斯利那加(Srinagar)，希望脫離印度加入巴基斯坦的分離主義者號召群眾包圍並衝撞了投票所，地方預備隊用霰彈槍與突擊步槍發射橡膠子彈反擊，造成6人死亡、多人受傷的慘劇。

克什米爾的人口大部分信奉伊斯蘭教，與80%人口信奉印度教的印度長期以來有所隔閡，近幾十年出現一批分離主義者，希望就算無法脫離印度加入巴基斯坦，至少也應該脫離印度獨立，但是在印度政府不願意放手的情況下，雙方幾乎年年都爆發衝突，且衝突有逐漸白熱化的趨勢。

辭職的政治人物指稱，他無法忍受印度政府在當地持續推行「反人民」的政策，因此決定辭職，然而，為了填補這個空缺，印度政府勢必要舉行補選，當地反對派因而藉此號召不滿的克什米爾人杯葛這次的選舉，導致補選的投票率僅6.5%。

面對逐漸升溫、激化的衝突，印度政府似乎也沒有有效的做法，僅能選擇增加警戒，讓這次補選期間部署、待命的安全部隊數量高達2萬人之譜，但是戒備森嚴的政府軍並未讓當地人退縮，依舊維持與政府對立的姿態，才會發生流血衝突。