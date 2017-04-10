別輕忽骨質疏鬆 嚴重者恐致死

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據衛生福利部國民健康署資料顯示，我國60歲以上人口中，16%患有骨質疏鬆症，其中80%為女性。女性因先天骨質比男性差、以及產後、停經後骨質會快速流失，日常生活除了多吃高鈣食物和適當運動、曬太陽外，骨鬆高風險族群應洽詢醫師進行檢查，確認骨密度，若有骨質疏鬆的情形則應及時治療。

根據世界衛生組織（WHO）定義， 骨質疏鬆症是一種全身骨骼疾病，特徵是：骨量減少、骨組織的顯微結構變差，造成骨骼脆弱，骨折危險性增高。患者除骨折風險增加，亦可能衍生骨 折後續多項併發症狀，只要及時就醫，藉由骨密度 測量儀的檢測，即可趁早揪出骨鬆症。

罹患骨質疏鬆症者不會有明顯症狀，也不會痛，但會因輕微創傷而引發骨折，進一步引起許多症狀及功能障礙，甚至造成死亡。一旦髖骨骨折後，常無法自立生活，需 要長期照護，且經常再度發生骨折。若是脊椎骨折，常引起背痛、駝背、身高變 矮，嚴重者影響肺功能和消化功能，甚至死亡。若是腕部骨折則會造成局部變形， 影響日常生活。

因此建議以下族群宜定期到醫療院所接受骨密度檢查：女性65歲以上或65歲以下具有骨折危險因子的停經婦女，男性70歲以上或50至70歲具有骨折危險因子，長期抽菸、酗酒、服用類固醇者和甲狀腺或副甲狀腺機能亢進者等。

依 WHO 敘述目前最廣泛使 用的方法，是以「雙能量 X 光吸光式測定儀」（dual energy x-ray absorptiometry，以下簡稱 DXA）之測定 數值進行檢查，通常使用於腰椎及髖骨處。此外，足跟定量超音波儀器（QUS）是另一種測量骨密度的儀器，目前適合做為初步篩檢的工具，並不建議用於追蹤治療的檢查工具；初步篩檢若發現異常，則應以前述 DXA 施行髖骨及腰椎檢查確認。

醫師提醒，骨質流失是不可逆的，藥物治療大多是減緩骨質流失速度，重要的是從年輕時 就要養成良好習慣，多補充鈣 質、從事負重性的運動，以累積足夠的骨本。