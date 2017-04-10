總保值逾150億！奧塞美術館三十周年大展故宮登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）「印象．左岸–奧塞美術館30周年大展」自4月7日起至7月24日於故宮圖書文獻大樓隆重登場，展出69件不朽經典名作，總保值超過4億歐元（約150億台幣），本次展覽僅巡迴韓國首爾及台北兩站，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、高更、等藝術大師作品，完整展現西方19世紀下半葉豐碩的藝術成果。

故宮院長林正儀表示，故宮致力於將國際大展引入臺灣，此次商借69件精選十九世紀歐洲各畫派代表性作品，故宮過去曾舉辦過多次法國借展，如2001年的「從普桑到塞尚─法國繪畫三百年」展，80件展品來自法國27所博物館，其中以奧塞美術館借件19件最多。而今規模更宏大，內容更豐富的─「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」即將呈現於國人面前，本次奧塞與故宮首次攜手盛大展出，將是一場難得的法國藝術饗宴，歡迎民眾來故宮賞析世界級名畫。

展區以五大美學概念區分，包含：浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義、二十世紀現代藝術之起源等。在這五個重要藝術運動對照之下，讓觀眾彷彿漫步巴黎左岸，看盡十九世紀的藝術獨特面貌。

米勒最廣為人知的畫作《拾穗》為本展亮點之一，這幅作品是米勒的成名之作。在收割的季節裡，遠處堆起高高的麥草堆，近處三位農婦彎腰撿拾麥穗，她們的身影在地平線下顯得卑微而謙遜，藉著三個農婦不同顏色的服裝及年齡來象徵法國勞動階層的群體形象，米勒將農村生活表現得淋漓盡致。

在展前討論度最高的世紀經典名畫雷諾瓦《彈鋼琴少女》相隔20年再次來台與民眾會面，擅長繪畫女性人物肖像的印象派畫家雷諾瓦，用溫暖的筆觸與流暢的線條描繪出和諧的情境，畫中兩位少女一位彈著鋼琴、一位讀著樂譜，豐富色調的畫面，讓觀眾彷彿能聽見琴音從畫中傳出。





首次登台展出的梵谷《午睡》，是梵谷向米勒致敬的作品，《午睡》描繪農人在工作中休憩的情景，一對男女依偎在麥草堆的陰影處，鐮刀就擱置在一旁，男子脫下鞋子、伸直雙腳坦然入眠，農婦則依偎在他身旁。《午睡》描繪出在嚴酷的生活與疲憊的工作中讓人喘息的一絲寧靜空間，自然真情地流露在粗獷的田園上。

奧塞美術館十九世紀精華畫作在故宮展出，台灣的觀眾不必遠渡重洋到法國巴黎，就能看得到西洋藝術經典鉅作，機會難得，不容錯過。

《印象．左岸–奧塞美術館30週年大展》展覽及售票資訊

展覽時間：2017年4月8日至7月24日09:00-17:00 （16:30最後進場）

展覽地點：國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展區

售票訊息：請至《印象．左岸–奧塞美術館30週年大展》展場入口處售票亭或洽7-11 ibon 、全家FamiPort、Yahoo奇摩超級商城、GOMAJI、博客來售票網購買。

備註：

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