台北喜來登推出【踏印．回憶】謝師宴專案

踏上離別的季節，烙印深刻的感動！每當畢業鐘聲響起時，莘莘學子們也將各奔前程築夢，為感謝恩師們的諄諄教誨，台北喜來登宴會廳與十二廚攜手推出謝師宴專案，讓畢業學子們留下最美好的回憶。 即日起至8月31日宴會廳推出西式自助餐，中式桌席，4月底前預訂可享9折早鳥優惠；而十二廚自助餐廳於活動期間，凡消費人數達25位以上 ，即可享最低優惠8折起 ，在溫馨與歡樂交織的氣氛中，以美食來表達最誠摯的感謝，並為學生生涯留下最美好的深刻回憶。

【宴會廳】精緻佳餚滿足師生味蕾

以摩登中國風設計為主軸的宴會廳，巧妙融合西方現代時尚與東方雅致的古典藝術，頂級的宴會場地提供師生們獨立舒適之空間，主廚精心烹調的佳餚，更能滿足每一個人挑剔的味蕾！即日起至8月31日止，推出多款驚喜謝師優惠，提供師生們最超值的選擇。西式自助餐，有清爽口感的羅勒茄瓜拌牛肉、香濃日式焗扇貝以及香氣十足的西班牙松露燉飯等各式精緻美饌，消費人數每達40位，第41位即免費；此外，也提供中式桌菜，讓喜愛傳統中式圓桌氛圍的師生們能共享食樂！除了基本燈光、音響及舞台擺設之外，每桌還加贈3小時果汁無限暢飲及全場免費停車。專案禮遇不只如此，宴會廳提供自助卡拉OK，讓同學用歡樂歌聲，唱出彼此真摯的友誼及對師長的感謝，愉悅氣氛搭配經典美饌之外，不妨也來瓶精選紅酒或爽口啤酒，更能增添幾許迷人滋味，啤酒無限量供應，讓師生們彼此距離更靠近，為謝師宴留下最美好的紀念。

【十二廚】優質豐富的自助美饌

寬敞明亮的用餐環境，搭配挑高十七樓層的中庭玻璃天幕設計，在十二座開放式餐檯上，主廚提供精心設計的多款各國佳餚，讓您的味蕾體驗一趟異國之旅。十二廚即日起至8月31日止，推出超值謝師宴專案，豐盛的自助式饗宴，香氣迷人的爐烤嫩牛排、鮮甜味美的貽貝、生蠔等多款海鮮以及精緻手工甜點。此外，十二廚為增添歡樂氣氛也推出限定酒類暢飲活動，為師生們刻劃永生難忘的回憶！