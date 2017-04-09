義美挺台灣三寶 網友大讚：揪甘心

（中央社記者韋樞台北9日電）義美食品宣布擴大契作範圍，擬收購優質的「小米」與「樹豆」各1萬公斤，加上先前的「台灣紅藜」，台灣三寶將可在門市買到，直接提升原民農耕收入。網友叫好，大讚「揪甘心」。

義美食品總經理高志明之前在「環保食品志工」臉書粉絲團宣布繼公佈契作、收購「屏東縣原住民族領域『台灣紅藜』」後，今天在義美公司臉書官網再宣布最新的契作，「小米」(Millet)、和「樹豆」(PigeonPea)，加上先收購的「台灣紅藜」，台灣原住民三寶都可以正常收購。

義美指出，台灣「紅藜」、「小米」與「樹豆」號稱「台灣原住民族部落三寶」；「台灣三寶」的耕種，與水稻相比，屬「耗水量極低、不需太多農藥」的農作物。

義美說，「台灣三寶」真正國內生產數量非常少、國外進口品種多、價格低，不利「台灣三寶」永續生產。若有人願意契作、收購，對於提升農民農耕收入，必有相當幫助。

網友留言叫好，大讚「 揪甘心」；還有網友表示「耗水低的作物，是缺水排行全球第18的台灣該投入的」，並盼義美「雖然是在商言商，但收購價格希望別砍過頭，留多一點利潤給人家。」

另外，高志明日前也宣布，除了願高價契作符合「豆奶」製造品種、低農藥殘留的「台灣產 黃豆」30萬公斤外，擬再擴大契作品項至真正「台灣產」「黑豆」；二個品類，一年數量總計50萬公斤。

他說，目前真正「台灣產」「黑豆」，數量很少，95%以上，都自國外進口；大量購買的價格約為40至70元/公斤(青仁)，30至40元/公斤(黃仁)。

高志明承諾，義美願以每公斤95元契作購買40萬公斤的真正「台灣產」、「低農藥殘留」的「青仁黑豆」(台南3號)；以及每公斤80元契作購買10萬公斤「黃仁黑豆」(台南5號)。1060409