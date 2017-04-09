美籍女校長奉獻教育珍愛臺灣

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導） 在台灣面臨少子化之際，馬禮遜伯大尼美國學校因為開明的學習校風，招收學生不減反增。兼具知性與感性的校長蘇珊娜(Susanna Myburgh)，由於忙於校務，一直抽不出時間交男朋友。已經在臺灣居住快要5年的她，未來打算申請外僑永久居留證長期留臺，繼續為教育未來臺灣的幼苗而努力。她公而忘私奉獻臺灣教育的精神，讓移民署承辦人員很感佩，主動幫忙留意適合的未婚男士，希望蘇珊娜能早日尋得終身伴侶，在臺灣過著幸福快樂的日子。

出生於南非的蘇珊娜，高中前都在南非生活，高中時才和家人移民到美國，由於父親是老師，自幼蘇珊娜就立志追隨父親走上教育這條路，她笑著說，小時候就會把弟弟和布偶當學生，假裝自己是老師。因為擅長教學的領域是歷史，嚮往東方文明的她，在朋友介紹來臺灣教授美語，後來輾轉進入伯大尼美國學校任職，因為教學的熱誠與努力，最後被拔擢擔任校長一職。

蘇珊娜說，學校提供學生多元的學習面向，舉凡中華文化的皮影戲、戶外的露營生活體驗、社區服務關懷等書本外的活動，都會安排在校園學習的一部分，就算是靜態的語文或數學等學科學習，也重視讓學生以實際操作理解的學習方式，讓學生能自行發掘所好，在未來需要做生涯規劃時，能清楚知道從事什麼樣的工作能獲得充實的成就感。

在臺受到熱情幫忙的小趣事不勝枚舉，蘇珊娜憶起初次考臺灣機車駕照，因為不諳規定，穿了夾腳拖鞋進考場，著急像熱鍋上螞蟻的她，身旁男士熱心為她翻譯，還說若有需要可以把自己的鞋子借給她考試，那種竭盡所能幫助他人的真誠，讓她感到驚訝又溫暖。她強調，「臺灣人總會在我需要幫忙的時候，熱情給予各種幫助，即使他們根本不會講英文，甚至拿出手機打電話給會講英文的朋友，只為了幫我忙！」

移民署臺北市服務站黃齡玉主任表示，蘇珊娜所體會的「臺灣最美麗的人文風景」，是吸引外國優秀人才來臺發展的重要誘因，臺灣尊重多元文化營造友善多語環境，也讓更多外國人選擇申請外僑永久居留證，在此常居發展事業、結婚生子。我們衷心祝福她能早日找到合適的人，得到屬於她的幸福。