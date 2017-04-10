〈財經主筆室〉Apple Pay二天綁41萬張卡 別再說台灣人只愛用現金

Apple Pay三月底正式在台灣上線，成為全球第14個開通的國家，短短二天內就綁定了41.5萬張信用卡，除了令人驚豔於台灣果粉的死忠與熱誠外，也狠狠打臉了提前7個月推出的「台灣配」3.6萬張卡（由台灣行動支付公司推出的t-wallet〉。此外，就是小看了台灣人對於行動支付這類新創金融服務的需求，以後別再說台灣人只愛用現金了。



過去台灣不管是基於地域狹小、便利商店店收服務與ATM太普遍、現金乾淨、害怕詐騙等種種因素，因此認為行動支付的需求很低，再加上金融法規與政府限制嚴格，因此儘管對岸中國包括支付寶、徵信支付等快捷支付、行動支付工具早已經發展得風生水起，台灣始終維持七成的現金付款與3成的電子支付比重、行動支付甚至占不到5%，相當懸殊。但這樣的傳統是因為國人習慣，還是因為沒有好的行銷「再教育」推動？值得思考。而台灣有自己的支付新創產業，功能技術上並不輸人，但產業就是發展不起，背後原因其實值得深究。



當然，Apple Pay在剛登陸果粉一頭熱帶動嗶支付風潮能否延續多久，成本是一大問題，比如配合零售通路還未相當普遍，全台灣到底會有多少商家願意付較多錢配合Apple Pay更新機台，仍是未定數，目前已傳有包括全家便利、家樂福、新光三越、星巴克等多個通路已配合，但各有配合信用卡，如全家配台新、好市多sogo配國泰世華銀等…而十幾家銀行與台灣pay之前在全台已與12萬商家合作用app綁定信用卡後再作NFC手機感應，以全台200萬蘋果用戶來看，若能仗著這波熱潮提升商家安裝意願，高普及率才能提高果粉使用意願，相輔相成，有機會建置一個好的行動支付生態系環境，發展出更多的其他可能服務。



事實上蘋果就算是在美國本土也面臨零售通路普及率的問題，今年2月最新資料顯示，全美有36%主流零售通路支援Apple Pay ，去年是20%，不過Apple Pay在美推出三年多才有這樣的成果。而在中國面臨200家第三方支付業者的競爭下，自然是鐵壁一塊，全球市占率不到13%。加上目前還只有付款功能，並沒有包括轉帳或提現、繳費其他附加功能，尤其需求最高的交通票證，如與悠遊卡、一卡通等其他電子錢包功能的結合目前也不行。



台北捷運董座林向愷日前已經說，最快上半年會推出自己行動支付系統，同時支援iPhone及Android手機，暗示悠遊卡短期不會支援Apple Pay，大大限縮了Apple Pay功能。儘管蘋果Apple Pay在台灣仍有整個行動支付「生能系」尚未成熟與功能限制、硬體限制等問題，但可以數秒內爽快刷卡，仍吸引了二天41餘萬用戶綁定，只要好用安全，台灣對於有新鮮感的金融新創科技接受度高，仍讓無論是傳統金融銀行業或電子支付科技新創都看到了無限的希望，或許是時機加快速度跟進了。