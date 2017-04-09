泰國通過第20部憲法：軍權把持下的跛腳民主

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）當一個國家在短短一百年內就經歷19部憲法，第20部憲法的頒布，對民眾而言想必是無足輕重。泰國建國以來走過多次政變、制定新憲，民眾對近日公布的新憲早已無感。

但2014年政變後掌控泰國的軍政府，對待這部新憲法可說是相當認真。軍政府在三年前掌權後便宣誓要改造泰國，讓國內不再出現政變威脅。他們在2015年初次嘗試不久就宣告失敗。手握大權的將軍們推出憲法草案後，實在害怕無法在公投中獲得足夠的支持，便自行縮手。

去年八月，軍政府再多方拉攏各界，確保修訂草案勢必會通過後，再度提出挑戰。泰軍政府加了一條強制條款，嚴厲禁止任何反對憲法的集會遊行活動，因此大眾對憲法實際內容知之甚少。

一般民眾對新憲法的印象多來自於執政者的片面之詞，僅稱修憲會「打擊貪腐」，有助於「改造國家」。並且，軍政府講明如果憲法公投失敗，將會持續掌權。在軍政府的預期之中，最後泰國人民公投通過了等候多時的新憲。

即便公投通過了憲法，今年初新上任的泰皇哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）又下令修改憲法中有關國王權力的章節，為皇室在一些重要時點，例如泰王出國、不能視事、或有可能政治危機時保留影響力。幾今波折，泰皇終於在6日簽署同意新憲法，大舉穩固了軍方在中央的地位。

究竟新憲內容為何？《BBC》報導，新憲法主要修改選制部分。泰國的下議院未來將由500名下議員組成，其中350名議員由人民直選產生。另150名則是政黨依獲得的票數比例分配席次。如此複合選制下，對採行議會內閣制的泰國來說，將會讓中小型政黨有機會出頭，削弱最大黨（也就是執政黨）的掌控能力。

另外，新憲法更保留了上議員指派模式，250名上議員全數由軍政府指派，將軍們仍把國家牢牢把持在手中。除了參議員經由指派任命外，新憲法支持憲法法庭擴充權力，讓彈劾民選領袖更加容易。簡言之，修憲後的泰國無疑是跛腳民主，民選政治人物運作空間有限。

《BBC》直言，未來的泰國將會面臨一確定，兩個不確定。可預見的是軍權治國，軍政府暫時還控制著大位。不確定的是，新泰皇將會如何扮演他的角色？新泰皇與他的爸爸性格迥異，今年初介入修憲過程已讓多數人跌破眼鏡，接下來他將下哪步棋著實難以預測。

另外，現任總理Thaksin Shinawatra 及他的盟友仍存有多少政治實力，也不好評估。2007年、2011年，支持Thaksin的政黨表現得比原先預期的都好太多。BBC 認為，一旦人民被允許組織政治活動，這些政黨會再度活躍，取得足夠的民眾支持，挑戰新憲法加諸的重重限制。